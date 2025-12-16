Tuberculose détectée dans une école en Bretagne : ce que l’on sait

Un cas de tuberculose a été détecté dans une école du Finistère. Une procédure de dépistage est en cours pour déterminer si d'autres personnes ont été contaminées.

Dans une note d'information diffusée le 8 décembre dernier, les parents d'élèves de l'école maternelle Léonard-de-Vinci de Saint-Evarzec (Finistère) ont appris qu'un cas de tuberculose avait été détecté au sein de l'établissement. Un dépistage est organisé depuis et 75 personnes ont été identifiées comme contacts.

L'Agence régionale de santé (ARS) Bretagne a précisé que la personne malade est «actuellement hospitalisée et bénéficie d'un traitement adapté». Elle n'a pas jugé nécessaire de fermer l'établissement puisque «la personne n'étant plus à l'école, elle ne contaminera plus personne».

Auprès du Télégramme, l'ARS a précisé qu'«au total, environ 70 élèves (petite, moyenne et grande section) et cinq personnels de l’école ont été retenus» comme contacts. Dans le cadre de la procédure de dépistage organisée par le Centre de lutte anti-tuberculose (Clat), ces dernières vont être soumis à une radiographie pulmonaire. Pour les enfants concernés, l'examen a d'ailleurs commencé le 15 décembre.

Une maladie au développement «très lent»

Dans un second temps, «dix à douze semaines après le dernier contact avec la personne malade», les contacts auront «une prise de sang (test IGRA) pour vérifier si la bactérie les a contaminés». Ce test ne peut pas être réalisé avant cela car «le développement de la maladie est très lent».

La tuberculose est causée par la bacille de Koch et «la transmission se fait uniquement par voie aérienne, via des gouttelettes contenant les bactéries et expectorées par la toux des malades, les éternuements», explique l'ARS Bretagne. Elle ne se produit qu'en cas de «contact rapproché, répété et long, dans un endroit clos ou mal ventilé».

Les principaux symptômes de la tuberculose sont la fièvre, une toux prolongée, de la fatigue, une perte de poids et des douleurs thoraciques. Elle peut être traitée grâce à des antibiotiques, qui doivent être pris durant plusieurs mois.