«Des actes scandaleux, honteux, inacceptables» : des tirs de mortiers interrompent un match de football opposant Mougins à Bastia et font 3 blessés

Des tirs d’engins pyrotechniques ont entraîné l’interruption du match de Coupe Gambardella opposant le FC Mougins aux jeunes du SC Bastia, ce dimanche 14 décembre dans les Alpes-Maritimes. Trois joueurs de l’équipe corse ont été blessés.

Une rencontre cauchemardesque. Le match de football opposant Bastia à Mougins, joué dans les Alpes-Maritimes, a été arrêté en raison d'utilisation d'engins pyrotechniques dans le public. Plusieurs joueurs du club visiteur ont été transportés en observation à l'hôpital.

Comme le montrent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux par certains supporters du club local, le FC Mougins Côte d'Azur, la rencontre a été interrompue peu après l'heure de jeu en raison de l'usage de fumigènes, dirigés directement vers les joueurs opposés au club recevant. A cause de ceux-ci, trois jeunes joueurs de l'équipe souffraient des yeux.

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GAMBARDELLA : FC MOUGINS / SC BASTIA 💙

SLT les tristes,

C’est toujours du cinéma quand ça se passe ailleurs que à Bastia ✊ FORZA BASTIA@SC Bastia

🥳😂 Daguèèèèè #pourtoi#populaire#Corsepic.twitter.com/Uavs4jr4y3 — Mamadou Secchi (@gillesMNF) December 15, 2025

«On a vécu de tristes moments», confie un officiel du club visiteur au micro de CNEWS. «Ce sont des actes scandaleux, honteux, inacceptables. On est profondément touchés par ce qui est arrivé. Nous sommes marqués et traumatisés par ces événements, reprend-il. Les deux équipes de jeunes footballeurs âgés de 18 ans ou moins faisaient match nul (1-1) pour cette rencontre comptant pour la très prestigieuse Coupe Gambardella.

«des actes inacceptables, qui n’ont pas leur place dans le football»

De son côté, le club corse a publié un communiqué, où il déplore une nouvelle fois «des actes inacceptables, qui n’ont pas leur place dans le football, et plus encore dans une compétition dédiée à la jeunesse et à la formation».

«Le club apporte tout son soutien aux joueurs blessés, évacués par les pompiers locaux et actuellement en observation», précise également le club, alors que l'équipe locale se dit «être à disposition des instances compétentes».

De son côté, le district de la Côte d'Azur, responsable de la tenue de ce match, a dit avoir créé une commission pour prévenir les matchs dits «à risque». «Il y a un classement qui se fait, avec un barème, qui va du simple renfort d'officiel jusqu'à un courrier à la préfecture qui met en place des services de police autour du stade concerné en fonction du degré imaginé par cette commission. Cela se fait à travers d'une analyse des réseaux sociaux, des matchs allers, des rapports des arbitres, etc», apprend CNEWS auprès de la ligue française.

La préfecture a déjà condamné ces gestes et annoncé l'ouverture enquête pour déterminer et sanctionner le ou les responsable/s.