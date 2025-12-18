«La Chine a du sang sur les mains» : le laboratoire de Wuhan poursuit un sénateur américain pour ses accusations sur l'origine du Covid-19 et réclame 50 milliards de dollars

À la suite des accusations du sénateur américain Eric Schmitt, affirmant que la Chine était à l'origine du Covid-19, le laboratoire de Wuhan a décidé de le poursuivre et réclame la somme de 50 milliards de dollars.

Une affaire qui prend des proportions colossales. Une guerre juridique oppose l'ancien procureur général du Missouri et actuel sénateur républicain Eric Schmitt et le laboratoire de Wuhan en Chine. Au cœur des débats : la culpabilité supposée de la Chine dans la propagation du virus Covid-19 en 2020. Pour le sénateur américain Eric Schmitt, la Chine est responsable de cette pandémie mondiale qui a entraîné «la mort de plus d'un million d'Américains».

Pour que justice soit faite, l'homme avait intenté un procès contre la Chine en avril 2020 alors qu'il était encore procureur général du Missouri, obtenant une amende de 24 milliards de dollars cinq ans plus tard, en mars 2025. De son côté, la Chine a décidé de poursuivre le sénateur en réclamant 50 milliards de dollars.

Cette bataille judiciaire s'est accélérée cette année. En mars 2025, le Missouri a obtenu un jugement de 24 milliards de dollars, le plus important de l'histoire de l'État et le plus important jamais prononcé contre un gouvernement souverain étranger. Lorsque, la procureure générale du Missouri, Catherine Hanaway, a annoncé en novembre 2025, que son bureau allait prendre les prochaines mesures pour obtenir le jugement de 24 milliards de dollars en saisissant des actifs appartenant à des Chinois dans le Missouri, la Chine a décidé de contre-attaquer, rapporte le Washington Times.

une coopération internationale en question

Une situation critique qui a poussé la deuxième plus grande puissance mondiale à répliquer en poursuivant à son tour Eric Schmitt. Ainsi, le gouvernement populaire de la municipalité de Wuhan, l'Académie chinoise des sciences et le l'Institut de virologie de Wuhan demandent réparation et réclament la somme de... 356,437 milliards de yuans, soit environ 50 millards de dollars (environ 42,6 milliards d'euros).

Les entités chinoises affirment que le sénateur a dénigré leurs scientifiques et porté atteinte à leur image de marque et à leur réputation académique, rendant ainsi la coopération internationale plus difficile.

Une action en justice qu'Éric Schmitt ne comprend pas : «Au lieu de tenter de justifier son comportement indéfendable, la Chine communiste a réagi par des procédures judiciaires abusives, cherchant à se dédouaner de toute responsabilité dans les premiers jours de la pandémie. Cette action en justice inédite est dénuée de tout fondement factuel et juridique», a-t-il réagi, dans un communiqué.

Le sénateur persiste et signe

Au-delà de l'argent, Wuhan exige également des excuses publiques ordonnées par la justice dans le New York Times, sur CNN, sur YouTube et dans les médias chinois People's Daily et Xinhuanet.

Dans son communiqué, le sénateur en a même rajouté une couche : «J'ai été banni de Chine communiste et je suis maintenant la cible d'une campagne de dénigrement judiciaire de 50 milliards de dollars menée par ce même pays. J'en suis fier. Les agissements malveillants de la Chine durant la pandémie de Covid-19 ont entraîné la mort de plus d'un million d'Américains, une crise économique qui a secoué notre pays pendant des années et d'immenses souffrances humaines», a-t-il expliqué.

Il a même prévenu la Chine, en expliquant qu'un jugement fallacieux serait rapidement contesté : «Tout jugement fallacieux rendu par un tribunal chinois dans cette affaire sera facilement contesté et nous empêcherons son application aux habitants du Missouri et à moi-même. C'est leur façon de détourner l'attention de ce que le monde sait déjà : la Chine a du sang sur les mains. La Chine a menti sur les origines du virus Covid, a tenté de dissimuler la vérité et a bouleversé le monde en créant une pandémie mondiale aux conséquences désastreuses», a-t-il conclu.