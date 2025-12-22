Australie : un koala prend le bus avant d'être secouru par une association (vidéo)

Un koala a été pris en charge après avoir profité d'un voyage en bus à Brisbane, en Australie. Vraisemblablement perdu sur un lampadaire, le marsupial a pu compter sur la bienveillance du chauffeur, qui n'a pas hésité à faire grimper l'animal dans sa navette pour lui venir en aide.

Une image débordant d'humanité. Un petit koala, qui semblait désorienté, accroché à un lampadaire, a été secouru samedi, par un chauffeur de bus à Brisbane, en Australie.

Après avoir aperçu le marsupial isolé, le chauffeur a en effet pris soin de le faire embarquer dans le véhicule. L'animal s'est ensuite naturellement accroché à la barre de maintien disposée dans le bus. Captée en vidéo, la scène a ému les internautes du monde entier.

It was an ordinary bus ride – except for one furry passenger.



In Brisbane, Australia, a koala named Peri embarked on a once-in-a-lifetime trip before being released safely into the wild. https://t.co/TtuIrFzbSopic.twitter.com/qWyTmlO68R — ABC News (@ABC) December 19, 2025

Selon la presse américaine, notamment ABC, l'homme a contacté l'association spécialisée Koala Rescue Brisbane South, afin qu'elle prenne en charge son passager peu commun.

Baptisé Peri, l'animal a finalement pu être relâché dans la réserve naturelle de Seven Hills Bushland ce lundi après avoir été examiné par un hôpital pour animaux sauvages.

«Nous déconseillons de manipuler les koalas sans formation»

Si le geste du chauffeur, empli d'empathie, a fait beaucoup réagir sur la toile, l'association de protection des koalas a rappelé que ces animaux, bien que mignons, restaient sauvages et devaient être approchés avec une grande délicatesse.

«Nous déconseillons de manipuler les koalas sans formation. Ils ont des griffes extrêmement dangereuses, peuvent mordre, et les agripper au niveau des côtes peut causer de graves blessures», a indiqué Koala Rescue Brisbane South dans un communiqué.

Faisant face à diverses problématiques telles que la déforestation ou encore plusieurs épidémies, les koalas sont en voie de disparition dans l'est de l'Australie. Ils ont d'ailleurs été classés comme tels par l'ONG WWF, qui lutte pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité.