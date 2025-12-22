Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité cité par Le Progrès, indique la levée du confinement du site et des communes alentours. Il ajoute que l'autoroute A7 est en train de rouvrir dans les deux sens de circulation.

Événement à #Saint-Fons



➡️Le feu est maîtrisé



➡️les autorités lèvent les mesures de confinement pour les 4 communes concernées



➡️ réouverture de la circulation sur l’autoroute A7 ainsi que les sur les voies ferroviaires et fluviales https://t.co/Qlwk2o6mGk

— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 22, 2025