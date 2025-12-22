À la suite de l’explosion survenue aujourd’hui sur le site ELKEM à Saint-Fons (Rhône), des interruptions temporaires ont concerné l’autoroute A7, le trafic ferroviaire sur la ligne classique SNCF Paris–Lyon / Marseille–Saint-Charles, ainsi que la navigation fluviale sur le Rhône…
— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) December 22, 2025
Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité cité par Le Progrès, indique la levée du confinement du site et des communes alentours. Il ajoute que l'autoroute A7 est en train de rouvrir dans les deux sens de circulation.
Événement à #Saint-Fons
➡️Le feu est maîtrisé
➡️les autorités lèvent les mesures de confinement pour les 4 communes concernées
➡️ réouverture de la circulation sur l’autoroute A7 ainsi que les sur les voies ferroviaires et fluviales https://t.co/Qlwk2o6mGk
— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 22, 2025
Explosion sur le site Seveso d'Elkem Silicones près de Lyon. Au moins 4 blessés dont 2 graves à déplorer. Le plan Orsec a été déclenché (vidéo témoins LyonMag) pic.twitter.com/w0FfDkjt24
— Lyon Mag (@lyonmag) December 22, 2025
"La situation est en train d'être stabilisée avec un feu éteint et quelques foyers résiduels", ont indiqué les pompiers à l'AFP vers 16h30.
Les populations situées à Saint-Fons, Feyzin, Pierre-Bénite et Vénissieux sont appelées à se confiner, indique la préfecture qui recommande de « rester en lieu sûr ». Un message FR-ALERT a été adressé aux personnes concernées.
Événement à #Saint-Fons : Les autorités diffusent un message FR-ALERT aux populations situées à :
➡️SAINT-FONS
➡️FEYZIN
➡️PIERRE-BENITE
➡️VENISSIEUX
1. Si vous êtes dans la zone confinez-vous ⚠️🏠
2. N’entrez pas dans la zone ❌
3. Respectez les consignes des autorités
4.… https://t.co/fZyS2ZAGYzpic.twitter.com/3S2wpBcuhW
— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 22, 2025
Alors que les trafic ferroviaires mais aussi fluvial sont interrompus, l'autoroute A7 est également coupée dans les deux sens de circulation, indique la préfecture sur le réseau X.
En début d’après-midi une explosion s’est produite sur le site d’Elkem (site seveso seuil haut) à #Saint-Fons. L’explosion a généré un incendie qui est actuellement en cours.
➡️un périmètre de sécurité de 1000m est mis en place par la @policenat69.
➡️ le bilan est de 4… pic.twitter.com/8SEtfLLOYC
— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 22, 2025
🔴Un incendie à proximité des voies vers Saint-Fons cause l'interruption du trafic.
🔸Cela concerne les axes Lyon<>Vienne<>Valence et les Lyon Part-Dieu<>Saint-Etienne.
— SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) December 22, 2025
Le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave, a été déclenché. En milieu d'après-midi, les pompiers mobilisaient 84 hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes.
Événement à #Saint-Fons : Les autorités diffusent un message FR-ALERT aux populations situées à :
➡️SAINT-FONS
➡️FEYZIN
➡️PIERRE-BENITE
➡️VENISSIEUX
1. Si vous êtes dans la zone confinez-vous ⚠️🏠
2. N’entrez pas dans la zone ❌
3. Respectez les consignes des autorités
4.… https://t.co/fZyS2ZAGYzpic.twitter.com/3S2wpBcuhW
— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 22, 2025
L'explosion a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production de matériaux à base de silicone Elkem Silicones, un site classé Seveso, a expliqué un responsable de la communication de la préfecture.