Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

En directExplosion d'une usine chimique près de Lyon : l'incendie «maîtrisé», la préfecture annonce la levée du confinement

[Pascal GUYOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google
Une explosion survenue sur le site de l’usine Elkem Silicone de Feyzin, dans le Rhône, a fait ce lundi au moins quatre blessés, dont deux graves, selon la préfecture. Suivez notre direct.
La circulation «rétablie» sur les lignes ferroviaires, annonce le ministre des Transports
L'A7 commence à rouvrir, le confinement levé

Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité cité par Le Progrès, indique la levée du confinement du site et des communes alentours. Il ajoute que l'autoroute A7 est en train de rouvrir dans les deux sens de circulation.

En vidéo
Des images impressionnantes
Déclaration
Le feu est désormais éteint

"La situation est en train d'être stabilisée avec un feu éteint et quelques foyers résiduels", ont indiqué les pompiers à l'AFP vers 16h30.

Sur les réseaux
Les habitants de quatre villes appelés à se confiner

Les populations situées à Saint-Fons, Feyzin, Pierre-Bénite et Vénissieux sont appelées à se confiner, indique la préfecture qui recommande de « rester en lieu sûr ». Un message FR-ALERT a été adressé aux personnes concernées.

Alerte
L'autoroute A7 coupée dans les deux sens

Alors que les trafic ferroviaires mais aussi fluvial sont interrompus, l'autoroute A7 est également coupée dans les deux sens de circulation, indique la préfecture sur le réseau X.

Sur les réseaux
«Pas de risque de toxicité pour la population», annonce la préfecture
Sur les réseaux
Le trafic ferroviaire interrompu autour de Lyon
Déclaration
Le plan Orsec déclenché

Le plan Orsec, destiné à organiser les secours en cas d'événement grave, a été déclenché. En milieu d'après-midi, les pompiers mobilisaient 84 hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes.

Sur les réseaux
Les riverains appelés à se confiner
Une déflagration «due à l'hydrogène»

L'explosion a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production de matériaux à base de silicone Elkem Silicones, un site classé Seveso, a expliqué un responsable de la communication de la préfecture.

ExplosionLyon

À suivre aussi

Vendée : au moins sept personnes blessées dans l'explosion d'un immeuble
Californie : les autorités craignent l'explosion d'une cuve de produit chimique contenant 26.000 litres d'un liquide inflammable
Grenoble : trois suspects écroués dans l’affaire de la grenade lancée dans un commerce

Ailleurs sur le web

Dernières actualités