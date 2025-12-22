Réveillon du Nouvel An : voici les six lignes de métro qui seront ouvertes toute la nuit

Comme chaque année, plusieurs lignes de métros seront ouvertes toute la nuit lors du Nouvel An, pour permettre aux Parisiens de fêter le réveillon. Voici la liste complète.

Pour la nuit du Nouvel An, les Franciliens pourront compter sur Île-de-France Mobilités. En effet, pour la la Saint-Sylvestre, plusieurs lignes de métros seront accessibles tout au long de la nuit.

Ainsi, dès ce mercredi 31 décembre, les lignes concernées seront opérationnelles et gratuites dans Paris, à partir de 17h et jusqu'au jeudi 1er janvier à 12h. Les six lignes concernées sont les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14.

Ligne 1 : La Défense, Pont de Neuilly, Porte Maillot, Charles-de-Gaulle Étoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Concorde, Châtelet, Bastille, Gare de Lyon, Nation, Château de Vincennes

Ligne 2 : Porte Dauphine, Charles-de-Gaulle Étoile, Place de Clichy, Pigalle, Anvers, Barbès-Rochechouart, La Chapelle, Belleville, Père Lachaise, Nation

Ligne 4 : Porte de Clignancourt, Barbès Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l’Est, Strasbourg Saint-Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Montparnasse-Bienvenüe, Denfert-Rochereau, Porte d’Orléans, Mairie de Montrouge, Bagneux Lucie Aubrac

Ligne 6 : Charles-de-Gaulle Étoile, Kleber, Trocadéro, Bir Hakeim, La Motte Picquet Grenelle, Cambronne, Montparnasse-Bienvenüe, Denfert Rochereau, Place d’Italie, Bercy, Nation

Ligne 9 : Pont de Sèvres, Porte de Saint-Cloud, La Muette Boulainvilliers, Trocadéro, Alma-Marceau, Franklin D. Roosevelt, Saint-Augustin, Havre-Caumartin, Grands Boulevards, Strasbourg Saint-Denis, Oberkampf, Nation, Porte de Montreuil, Mairie de Montreuil

Ligne 14 : Saint-Denis Pleyel, Mairie de Saint-Ouen, Saint-Ouen, Porte de Clichy, Pont Cardinet, Saint-Lazare, Madeleine, Pyramides, Châtelet, Gare de Lyon, Bercy, Cour Saint-Emilion, Bibliothèque François Mitterrand, Olympiades, Maison Blanche, Hôpital Bicêtre, Villejuif Gustave Roussy, L’Haÿ-Les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais-Orly.