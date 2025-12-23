«Les visiteurs viennent du monde entier» : pourquoi cette chapelle parisienne peu connue attire des millions de touristes

Nichée dans une petite rue du 7e arrondissement de Paris, la Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse a conquis le monde entier. En 2025, elle a franchi la barre record des 3 millions de visiteurs.

Elle pourrait presque passer inaperçue. Et pour cause : la Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse se trouve dans une petite impasse du quartier Saint-Thomas-d'Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris.

Nichée, à l'abri des regards, elle est pourtant la chapelle la plus visitée de la capitale, avec 3 millions de visiteurs en 2025. Mais pour la trouver, tout est une histoire de bouche à oreille.

«Des amis qui sont déjà venus m'ont dit : "La particularité de cette chapelle, c'est qu'elle est au bout d'une impasse, qu'on ne sait pas forcément que c'est une petite chapelle". Je n'imaginais pas qu'il y avait 3 millions de visiteurs qui pouvaient connaître cette chapelle», témoigne une passante, au micro de CNEWS.

«dans ma famille, il y a eu pas mal de miracles en venant prier ici»

C'est dans cet édifice religieux que la Vierge Marie serait apparue à deux reprises en 1830. Une chapelle forte de symboles pour des fidèles, dont beaucoup témoignent de miracles.



«Je viens pour remercier la Vierge, qui a été une source d'inspiration, de guérison dans mon parcours personnel», confie une première. «Dans ma famille, il y a eu pas mal de miracles en venant prier ici», détaille une autre. «Les gens viennent du monde entier pour recevoir des grâces. C'est une chapelle qui est à mon avis plus habitée que d'autres lieux», conclut une autre fidèle.

Avec 5.000 visiteurs par jour, la Chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-Miraculeuse est le second lieu de pèlerinage en France, juste derrière le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes.