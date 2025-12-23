«Une crue exceptionnelle» : attention, ce département a été placé en vigilance rouge ce mardi

Météo-France a placé, pour la journée de ce mardi, le département de l'Hérault en vigilance rouge pour «une crue exceptionnelle». Depuis lundi soir, d'importants débordements touchent plusieurs cours d'eau de la région Occitanie.

Une vigilance exceptionnelle déclenchée depuis lundi. Dans son bulletin quotidien, Météo-France a indiqué qu'un département avait été placé en vigilance rouge «crue exceptionnelle» pour la journée de ce mardi 23 décembre.

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Comme l'indique la carte publiée par les prévisionnistes de Météo-France, le département concerné est l'Hérault. Dans son bulletin, l'organisme météorologique détaille que cette «crue exceptionnelle est en cours de propagation et génère toujours des débordements très dommageables ce mardi dans le secteur d'Agde» et que «de nombreux cours d'eau issus des Cévennes connaissent aussi des réactions modérées à importantes, avec fréquemment plusieurs crues générées par les phases pluvieuses consécutives».

En revanche, «les précipitations commencent à nettement s'atténuer sur l'ensemble des secteurs déjà affectés par les pluies et ne devraient plus générer de nouvelles reprises de crues sur les cours d'eau en vigilance». Les prévisionnistes ajoutent que «l'Hérault reste en vigilance rouge en raison des débordements très dommageables en cours ce mardi, les niveaux vont rester globalement stables une partie de la journée».

De son côté, la préfecture de l'Hérault informait, lundi soir, de «1082 appels reçus par le SDIS 34». Précisant que «61 opérations, dont 36 sauvetages et mises en sécurité» avaient été réalisées.

«Le bilan provisoire fait état de 80 personnes mises en sécurité à la mairie de Palavas-les-Flots» et de «40 personnes au gymnase Jean Bouin de Montpellier», peut-on lire dans un communiqué publié sur Facebook.

La préfecture incite les habitants de la région à s'éloigner immédiatement des cours d'eau, des berges et ponts, et de rester en lieu sûr, tout en évitant les déplacements sur les routes, qui peuvent devenir dangereuses.