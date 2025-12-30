Tickets-restaurant 2025 : jusqu'à quelle date pouvez-vous les utiliser ?

La fin de l'année rime aussi avec l'expiration de certaines offres ou avantages en tant que consommateur. Pour les personnes actives, la question des titres-restaurant se pose notamment. De quel délai dispose-t-on pour les utiliser ?

Pas de panique. Alors que 2025 touche à sa fin, une attention particulière doit se porter sur la date de validité maximale de certains avantages comme les tickets-restaurant. Pour ne pas perdre leur valeur, il faut rester attentif à leur expiration, souligne RMC Conso.

Comme le stipulent les conditions d'utilisation des titres-restaurant, ceux-ci sont «utilisables au cours de l'année civile de leur émission (du 1er janvier au 31 décembre) et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante». Le ministère de l'Economie précise donc que deux dates sont à garder en tête pour les consommateurs : le 31 janvier et le 28 février.

31 janvier ou 28 février ?

Pour tous les tickets-restaurant fournis au format papier, la date maximale retenue est celle du 31 janvier 2026. À noter que ceux-ci n'existeront plus dès 2027 : l'ensemble des titres seront dématérialisés. Pour ceux disposant déjà de titres numériques, le délai est plus long : ils seront valables jusqu'au 28 février.

Mais pas de panique, même après la date de fin de validité indiquée sur le titre papier, rien n'est perdu pour les employés. Il reste en effet possible de les échanger, pendant 15 jours, auprès de son employeur contre un équivalent neuf, valable pour l'année en cours. Enfin, une dernière option est de transférer leur valeur à une association caritative.

Une fois un délai de 15 jours dépassé après l'expiration des titres-restaurant, l'employeur ne peut plus rembourser le salarié. Un cas de figure qui peut notamment arriver en cas de départ de l'entreprise : dans ce cas, il faut demander le remboursement à minima de sa contribution à l'achat des titres qui n'ont pas été utilisés à la date de son départ, soit environ 50% à 60% de la valeur des tickets.