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Corse : un immeuble résidentiel évacué après la découverte «d'armes de guerre, d'explosifs et de grenades» dans des caves

Une opération importante des forces de l'ordre. [STEPHAN AGOSTINI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un immeuble résidentiel de Propriano, au sud de la Corse, a été évacué ce vendredi après la découverte dans des caves «d'armes de guerre, d'explosifs et de grenades». Une personne serait en garde à vue. 

Des armes liées à une bande criminelle ? C’est en tous cas ce qu’affirment des sources proches du dossier et le parquet. Ce vendredi, cet immeuble résidentiel à Propriano, en Corse, a été évacué «par sécurité» après que des «armes de guerre et des grenades» ont été découvertes dans des caves. 17 kilos d’explosifs ont également été saisis. 

Selon le procureur de la République, Nicolas Septe, «il a été nécessaire de faire appel aux démineurs pour sécuriser les lieux» à l’occasion des perquisitions. Plus tôt dans la journée, la préfecture de Corse-du-Sud avait diffusé un message sur X «découverte d'engins explosifs» à Propriano nécessitant la mise en place d'un «périmètre de sécurité». Ce dernier a été levé à 18h30. 

«Pas du matériel de collectionneur» 

Selon une source proche du dossier, cet arsenal «n’est pas du matériel de collectionneur, c’est du matériel qu’on peut certainement relier à une bande criminelle». Selon une autre source, un «résidant de l’immeuble est en garde à vue». 

Selon cette même source, cette personne serait un homme âgé proche d’Appien Coti, qui a été condamné dimanche dernier à huit ans de prison et 100.000 euros d’amende pour une triple attaque à l’explosif d’un glacier de Propriano. 

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M. Coti et deux autres personnes, Joseph Mocchi et Don Jacques Serreri, sont associés à la bande criminelle dite «Mocchi» dans un rapport du service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la police.

Corsepolice judiciaireexplosifs

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