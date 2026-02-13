Escroquerie à la billetterie du Louvre : neuf personnes mises en examen mais laissées libres sous contrôle judiciaire

Neuf personnes, dont deux agents du Louvre, ont été mises en examen ce vendredi avant d'être laissées libres sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur des soupçons d’escroquerie à la billetterie du musée du Louvre et du château de Versailles, a indiqué le parquet de Paris.

Après le casse du siècle, l'arnaque du siècle ? Neuf personnes, dont deux agents du Louvre et des guides touristiques, ont été mises en examen ce vendredi dans la cadre du dossier portant sur l'énorme escroquerie à la billetterie au musée du Louvre et au château de Versailles, a indiqué le parquet de Paris ce soir, ajoutant que les individus ont été placés sous contrôle judiciaire.

A ce stade de l’enquête, plus de 950.000 euros ont été saisis en espèces, ainsi que 486.000 euros sur différents comptes bancaires. Les mis en examen avaient été interpellés mardi 10 février sur commission rogatoire.

Des surveillances efficaces

L’enquête a débuté par une plainte déposée par le Louvre en décembre 2024, avisant la SDLII (sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière) de la présence fréquente d’un couple de guides chinois au musée, qui faisait entrer des groupes de touristes chinois en fraudant la billetterie, les guides réutilisant plusieurs fois les mêmes tickets pour des personnes différentes.

Les surveillances et les écoutes mises en place ont confirmé les suspicions du musée. Les tickets étaient bien employés à plusieurs reprises. D’autres techniques comme l’éclatement des groupes pour éviter le paiement du «droit de parole» des guides étaient également utilisées.

Selon une porte-parole du musée, le Louvre fait face «à une recrudescence et une diversification des fraudes à la billetterie» et a, en réaction, mis en place un plan de lutte «structuré», en collaboration avec ses équipes et les forces de police.

Un préjudice énorme

Les différentes enquêtes au cours des années ont permis de constater que le réseau pouvait faire entrer jusqu’à 20 groupes par jour, et cela depuis une dizaine d’années. Sur cette période, le préjudice estimé pour l’un des monuments les plus visités au monde est de plus de 10 millions d’euros.

Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir investi une partie du fruit de leur escroquerie «dans de l'immobilier, tant en France qu'à Dubaï», détaille le parquet de Paris.

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire le 2 juin 2025 des chefs d’escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée, corruption publique active et passive, aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, usage de faux administratif.