Prix du tabac : voici tout ce qui va changer au 1er mars 2026 pour ces 500 références

Alors que le prix du tabac a déjà augmenté depuis le début de l’année 2026, de nouvelles références vont voir leur tarif changer dès le premier mars. Voici lesquelles.

Les fumeurs devront, à compter du 1er mars, dépenser un peu plus, ou un peu moins, d’argent pour s’acheter des cigarettes. Au total, près de 500 marques sont concernées par ce changement de tarifs.

L’objectif étant tout de même de limiter la consommation du tabac dans l’Hexagone, la quasi-totalité des références concernées verront leur prix augmenter, comme indiqué par les douanes, qui viennent de publier les nouveaux tarifs pour l’ensemble des produits du tabac.

Par exemple, certains paquets de Vogue vont prendre jusqu’à 40 centimes et les News, elles, augmenteront d’une vingtaine de centimes. De son côté, le paquet de 40g de tabac Amsterdamer va augmenter de 80 centimes, ce qui en fait la hausse la plus significative.

Des diminutions à prévoir

Si certaines références verront leur prix augmenter, ce ne sera pas le cas pour toutes. En effet, les News ou les Fortuna coûteront 10 centimes de moins.

Dans certains cas et sur certains produits, les baisses se comptent même en euros. Par exemple, le paquet de Royale Evolved Fusion Ssl passera de 13 euros à 11,5 euros. Autre exemple, le coffret de 20 cigares Olivia Série O Robusto perdra même 30 euros, passant de 210 à 180 euros le paquet.

D'autres changements de tarifs devront également être annoncés dans les mois qui viennent, avec toujours cette volonté de faire diminuer la consommation de tabac en France.