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Moselle : un homme blessé par balles dans une fusillade à Forbach

Au moins six coups de feu ont été tirés, selon le procureur de la République de Sarreguemines. [DENIS CHARLET / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Un homme de nationalité kosovare a été blessé au cours d’une fusillade qui s’est produite à Forbach, en Moselle. Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte. 

Les détonations ont résonné en plein centre-ville. Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 février, une fusillade a éclaté dans la commune de Forbach, en Moselle. Au moins six coups de feu ont été tirés, selon le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady. 

Un homme, blessé par balles, a été retrouvé gisant devant son domicile par les forces de l’ordre. De nationalité kosovare, la victime a été prise en charge et transportée d’urgence à l’hôpital. Le pronostic vital de cet homme âgé de 33 ans n’est pas engagé. La compagne de la victime a également été agressée, selon les informations du Républicain Lorrain

Une enquête ouverte

Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte et confiée à la police de Forbach. Selon les premiers éléments de l’enquête, cette agression s’inscrit dans un «litige d’ordre familial». 

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Deux suspects, en fuite, sont actuellement recherchés par les forces de l’ordre. Pour l’heure, aucune interpellation n’a été effectuée. 

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