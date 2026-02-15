Energie : le gouvernement annonce 200 milliards d’euros pour moderniser les réseaux électriques

Quelques jours après l'annonce de la programmation pluriannuelle de l'énergie, le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a indiqué que le gouvernement prévoit d'investir 200 milliards d'euros dans les réseaux électriques ainsi que dans l'implantation de nouvelles éoliennes dans les zones qui en sont peu pourvues.

L'annonce de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) était fortement attendue. Quelques jours après qu'elle a été dévoilée, Roland Lescure, ministre de l'Économie, a annoncé que le gouvernement prévoit d'investir massivement dans les réseaux électriques ainsi que dans l'implantation de nouvelles éoliennes dans les zones qui en sont peu pourvues.

«On a aujourd'hui des réseaux de distribution qui datent de l'après-guerre, dans lesquels il faut investir», a d'abord indiqué le ministre chez nos confrères de BFMTV, avant d'ajouter : «Il y a 200 milliards d’euros d’investissements prévus dans les réseaux, les lignes à haute tension, ce qu'on appelle le transport d'électricité et la distribution.»

Une PPE pour répondre aux enjeux de décarbonisation

Dévoilée ce jeudi, la programmation pluriannuelle de l'énergie entend répondre, d'ici à 2035, aux enjeux de souveraineté et de décarbonation de la France.

Plus précisément, le gouvernement met l'accent sur la relance de la consommation d'une électricité décarbonée, notamment d'origine nucléaire, en remplacement des énergies fossiles coûteuses à importer. De quoi marquer une rupture avec la précédente PPE (2019-2024), qui prévoyait de fermer 14 réacteurs nucléaires.

Elle table sur «une optimisation» du parc existant et la construction de six nouveaux réacteurs, avec huit autres en option.

S’agissant de l'éolien, les orientations diffèrent. Cette PPE mise aussi sur une accélération de l'éolien en mer, tandis que le terrestre et le solaire subissent la stagnation de la demande d'électricité, avec des objectifs en baisse par rapport à ceux prévus dans la version soumise à la consultation du public en mars.