Météo : pluies persistantes, soleil dans le sud-est, températures stables... Quel temps fera-t-il cette semaine ?

Grisaille, averses régulières et températures de saison... La semaine à venir devrait être marquée par un faible ensoleillement, à l'exception du sud-est du pays. Voici le temps attendu en France, du 16 au 22 février.

Beaucoup de pluie. Sur une grande majorité de l'Hexagone, un temps humide est annoncé du 16 au 22 février. A Paris, de la pluie devrait tomber tous les jours de cette semaine.

Lundi 16 février, le climat devrait être changeant dans de nombreuses communes, entre passages ensoleillés et épisodes pluvieux. Seul le quart sud-ouest du pays et le nord-est devraient voir une épaisse couverture nuageuse dominer le ciel toute la journée.

Le premier jour de la semaine, le soleil fera une apparition intermittente dans de nombreux départements © Météo-France

Les températures seront elles stables par rapport à la semaine précédente, allant de 4 °C à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ainsi qu'à Belfort (Territoire de Belfort) à 16 °C à Nice.

Légère hausse des températures attendue jeudi

Le sud de la France sera la seule zone où le soleil fera son apparition le mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 février. Les températures y resteront douces, en témoignent les 15 °C attendus à Biarritz mercredi, ou encore les 13 et 14 °C anticipés à Tarbes et Toulouse.

Pour le reste du pays, le temps restera maussade, marqué par les averses. Jeudi 19 février, les températures seront néanmoins en légère hausse et constitueront une maximale hebdomadaire, avec par exemple 12 °C à Nantes, Biarritz, Nice ou encore Ajaccio.

Mercredi, seules quelques communes bénéficieront de rayons de soleil © Météo-France

Vendredi 20 février, la tendance sera aux éclaircies sur la majeure partie du pays. Quelques averses persisteront néanmoins à Brest, Biarritz, Tarbes, Toulouse et Limoges. Il fera jusqu'à 15 °C à Montpellier et 14 °C à Perpignan.

Vendredi, le soleil fera son retour dans le ciel métropolitain © Météo-France

Samedi 21 février, le soleil fera une légère percée vers le sud de la France, notamment à Nice, Marseille et Perpignan. Le ciel s'ouvrira également sur la côte Atlantique, notamment à Bordeaux ou Biarritz.

Le soleil attendu dans le sud samedi et dimanche

Il ne devrait pas faire plus de 5 °C à Belfort, 8 °C à Gap et Metz, mais jusqu'à 15 °C à Rouen et 14 °C à Paris et Marseille pour ce premier jour du week-end.

Samedi, les températures seront légèrement en hausse © Météo-France

Finalement, dimanche 22 février, le mercure restera cantonné à des valeurs plutôt élevées pour la saison, entre 8 °C à Bourg-Saint-Maurice et 18 °C à Biarritz, Perpignan et Montpellier. De la pluie devrait tomber dès la nuit du samedi au dimanche dans plusieurs régions (Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Bretagne).

A l'image de la semaine, les intempéries seront nombreuses dimanche © Météo-France

Le soleil devrait continuer de briller dans le sud de la France, jusqu'aux communes de Gap et Montélimar.

Selon les premières indications des météorologues de Météo-France, la dernière semaine de ce mois de février devrait être davantage ensoleillée et pourrait être marquée par une légère hausse des températures.