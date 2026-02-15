Municipales 2026 : une commune de Loire-Atlantique administrée par deux maires

Depuis 2020, Arnaud Pageaud et Jérôme Squelard co-dirigent la mairie de la petite commune de Teillé, en Loire-Atlantique. Les deux édiles briguent ensemble un nouveau mandat à la prochaine élection municipale.

«Au conseil municipal, on siège tous les deux, et on anime à part égale. Au quotidien, on gère la commune en duo», a expliqué Arnaud Pageaud à l’AFP. Depuis 2020, il dirige la petite commune de Teillé, en Loire-Atlantique avec Jérôme Squelard.

Alors que la prochaine élection municipale se tiendra mi-mars, les deux édiles briguent ensemble un nouveau mandat.

«Je ne voulais pas être maire seul parce que j'aime connaître tous les domaines d'activité en prenant une fonction. En urbanisme par exemple, j'avais des lacunes. Aujourd'hui, on est tellement habitués à notre fonctionnement que ça nous ferait très bizarre d'être seul», a raconté Jérôme Squelard.

À la mairie, leurs bureaux sont installés dans la même pièce, face à face. Ces six dernières années, partager la fonction leur a permis de garder «une certaine latitude pour la vie de famille et le boulot» malgré un quotidien «très occupé», ont confié les deux maires, gestionnaire de ressources humaines dans un lycée pour l'un, éducateur en disponibilité pour l'autre.

Maintenir le cap

Selon le duo sans étiquette, les administrés leur demandent de conserver leur organisation actuelle. A leur connaissance, il n'y a pas de liste concurrente.

«Cela fonctionne bien. Ils sont très disponibles et on sait qu'en s'adressant à l'un ou à l'autre, la transmission se fera», a assuré Sabrina Gerer, une habitante de Teillé. Les maires ont reçu ces derniers mois une centaine d'appels de personnes inspirées par leur système, demandant des conseils.

Pour réussir, il faut être «complémentaires niveau caractère» et «ne pas mettre d'égo» d'après eux. En cas de désaccord, pas question d'engager une «lutte de pouvoir». Les deux maires évoquent aussi le soulagement de ne pas se retrouver seuls face aux situations délicates, aux conflits et aux mécontents.

D'après l'étude AMF/Cevipof-Sciences Po, 65% des maires disent avoir déjà été victimes d'incivilités, soit 12 points de plus qu'en 2020. Malgré un quotidien «pas toujours évident», les co-dirigeants sont «plutôt satisfaits» de leur bilan et se projettent sans peine pour les six années à venir.