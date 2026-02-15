Quel est le plus grand carnaval de France ?

Depuis des années, ce carnaval attire des milliers de visiteurs français et étrangers, ce qui en fait le plus grand événement du genre dans l'Hexagone. Alors qu’il se tient jusqu’au 1er mars 2026, ses origines remonteraient au Moyen-Âge.

Une notoriété en France et dans le monde. Ce mercredi 11 février, Nice a lancé le coup d’envoi de son carnaval. Véritable institution dont les origines remonteraient au Moyen-Âge, l'événement réputé pour être le plus grand carnaval de France se tient jusqu’au 1er mars.

Avec son thème «Vive la Reine», il entend cette fois encore attirer des milliers de visiteurs français et étrangers. «Pour la première fois, la Reine est aussi grande que le Roi et elle va passer en premier lors des défilés», a expliqué à l’AFP Caroline Constantin, la directrice artistique du festival.

Ce dernier a été déjà visité par environ 38.000 personnes pour son premier samedi après-midi, selon la mairie.

Il y a un an, le carnaval de Nice avait battu ses records de fréquentation avec un total de 400.000 personnes présentes pendant la quinzaine, dont 240.000 pour les défilés. «Les premiers chiffres de la billetterie montrent qu’on est en avance par rapport à l’an dernier», a assuré un porte-parole de la ville.

Plusieurs moments forts

«L’ADN du carnaval de Nice, c’est faire la fête, se moquer, avoir plein de couleurs, s’adresser à un public intergénérationnel mais il faut avoir aussi un petit côté poil-à-gratter et titiller là où ça fait mal, donc on doit aussi délivrer des messages», a ajouté Caroline Constantin, évoquant notamment un char dénonçant les violences faites aux femmes, tandis que d'autres vont rendre hommage aux femmes scientifiques ou aux artistes comme Frida Kahlo.

Mais cette féminisation, une première depuis la création du carnaval de Nice dans sa forme moderne en 1873, a ses limites. Ce n’est pas la Reine qui sera brûlée le 28 février à la fin de la quinzaine mais le Roi lui-même. «Brûler une femme, cela aurait été très violent, donc on va brûler le Roi», justifie la directrice artistique.

Pendant les deux semaines du carnaval de Nice, le public pourra assister à plusieurs corsos en soirée ainsi qu’aux traditionnelles batailles de fleurs en journée.

D’autres animations sont prévues avec un village du carnaval ou une exposition de photos de femmes engagées de tous horizons qui ont accepté de poser, vêtues d’un simple bonnet phrygien et d’une écharpe tricolore, pour un hommage à «Marianne».