«Une économie de 700 millions d'euros» : le gouvernement diminue l'aide à l'embauche des apprentis

Par souci d'économies, le ministère du Travail a indiqué que les aides aux entreprises consacrées à l'embauche d'un apprenti, vont être diminuées.

Une nouvelle coupe budgétaire. Le gouvernement souhaite faire 200 millions d'euros d'économies en 2026 et plus de 700 millions d'ici l'année prochaine en s'attaquant à l'aide versée aux entreprises pour l'embauche d'un apprenti, a indiqué le ministère du Travail.

L'aide à l'embauche d'un apprenti s'élevait auparavant à 6.000 euros pour les entreprises. Mais l'an dernier elle avait été abaissée à 5.000 pour les PME de moins de 250 salariés et à 2.000 euros pour les entreprises de plus grande taille.

Le projet est de diminuer la prime pour les entreprises de moins de 250 salariés à 4.500 euros maximum pour des apprentis qui préparent un BTS ou un DUT, (diplômes de niveau Bac + 2) et à 2.000 euros pour les diplômes d'ingénieur, les masters et licences.

Les sociétés de 250 salariés et plus toucheront 750 euros pour ces diplômes d'études plus poussées et 1.500 euros pour les diplômes de niveau Bac+ 2. Cependant, le montant de l'aide sera maintenu à 6.000 euros pour l'embauche d'apprentis en situation de handicap.

depuis 2023, plus d'un million d'apprentis en France

Ces aides exceptionnelles sont destinées aux employeurs pour la première année d'exécution des contrats d'apprentissage qui démarrent avant le 1er janvier 2027. Le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, selon le ministère du Travail.

Profitant des aides publiques, le nombre d'apprentis en France était passé de 430.000 en 2017 à plus d'un million en 2023, tandis que l'apprentissage s'est massivement ouvert aux étudiants du supérieur et au secteur des services.