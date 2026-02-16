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Avalanches : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce lundi

Par Enzo Parant
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange pour un risque d’avalanches pour toute la journée de ce lundi 16 février.

Prudence sur les pistes. Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange pour un risque d’avalanches pour toute la journée de ce lundi.

© Météo-France

Les départements concernés sont : l'Ariège, la Haute-Garonne, l'Isère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie et la Haute-Savoie.

«De la neige va tomber en quantité sur les Pyrénées à partir de 1.800 mètres le matin et cette limite s'abaissera à 1.200 mètres en soirée. Sur l'Auvergne, il va neiger vers 1.200 mètres et 800/900 en fin de journée. Sur les massifs de l'est, la neige va tomber à partir de 900/1.000 mètres, voire 800 mètres sur les Vosges»,a anticipé Météo-France.

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«En France, chaque année, on dénombre en moyenne 31 décès et 26 blessés par des avalanches. L'origine de plus de 90% de ces accidents est une avalanche de plaque de neige sèche qui est dans la plupart des cas déclenchée par la victime ou un membre de son groupe», peut-on lire sur le site météorologique.

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