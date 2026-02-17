«Celui qui change de religion, coupez-lui la tête» : des associations somment l’État d’agir contre des livres islamiques

Les trois livres islamiques «La Voie du musulman», «Péchés et guérison», et «Al Muwatta» sont disponibles via le pass Culture malgré des passages appelant aux meurtres, au jihad ou encore des propos antisémites et homophobes. Des associations demandent à l'Etat d'agir.

Des livres faciles à se procurer malgré des propos gravissimes. La présidente de l'association La France en partage et avocate Me Carine Chaix a signalé trois livres au procureur de la République, demandant à poursuivre tous ceux qui les éditent, les diffusent et les vendent. L'association reproche les propos tenus dans les trois ouvrages suivants : «La Voie du musulman» d’Abou Bakr al-Djazaïri, «Péchés et guérison» d’Ibn al-Qayyim, et «Al Muwatta», de l’imam Mâlik.

Trois livres islamiques dans lesquels des propos particulièrement choquants sont tenus avec notamment, des appels au meurtre, au jihad mais aussi des propos racistes, antisémites et homophobes. «Lorsque vous tuez, faites-le bien. Lorsque vous égorgez, faites-le bien» ; «L’homosexualité est pire que le meurtre» ; «Celui qui change de religion, coupez-lui la tête» sont des phrases écrites dans ces trois livres, rapporte le Figaro.

📢 Incitation islamiste à la haine et au meurtre : l’État peut-il encore détourner le regard ?



Merci au journal @Le_Figaro de relayer l’action de La France en Partage à l’initiative de sa présidente @CHAIXCARINE afin que l’État poursuive enfin tous les responsables de la… pic.twitter.com/IFLOyPJdwd — La France En Partage (@Franceenpartage) February 17, 2026

«Pourquoi l’État tolère-t-il cela ?»

Des propos graves qui n'ont pas empêché de nombreuses grandes surfaces, certaines librairies et de nombreuses mosquées de proposer ces trois livres à l'achat. Plus grave encore, les trois ouvrages polémiques sont disponibles via le pass Culture. Pour rappel, ce dernier est un dispositif gouvernemental qui a été généralisé en mai 2021, visant à faciliter l’accès des jeunes aux arts et à la culture, à intensifier et diversifier leurs pratiques culturelles.

«Ce ne sont pas des romans ou des livres historiques qui comporteraient simplement des écrits violents. Ce sont des livres qui demandent au lecteur de tuer au nom de Mahomet, messager de Dieu ! Pourquoi l’État tolère-t-il cela ? Comment lutter contre le terrorisme, les crimes racistes et les violences contre les femmes en cautionnant ces incitations à commettre l’irréparable au nom d’une religion ?», a déclaré Me Carine Chaix dans le Figaro.

Ce n'est pas la première fois que le livre «Péchés et Guérison» fait parler de lui. Cet ouvrage homophobe, antisémite, antichrétien où le viol est banalisé avait été signalé par le collectif Eros début janvier 2026.

L'un de nos journalistes avait pu se procurer le livre, permettant de confirmer la gravité des propos qui y sont tenus : «Lorsque les gens déclareront licite la fornication, consommeront des alcools et joueront des instruments de musique, Allah se courroucera au ciel et dira à la terre : "Secoue-les. S'ils se repentent et cessent, arrête, sinon dévaste tout"» fait partie des phrases retrouvées dans l'ouvrage.

Des termes antichrétiens et antisémites sont également présents : «Le Messie tuera les juifs et les chrétiens». «Il n'est pas permis de verser le sang musulman sauf pour (...) l'apostat qui quitte la communauté».

A la suite de la polémique, la Fnac avait décidé de retirer le livre de ses rayons en janvier dernier avant de le remettre en vente, selon le Figaro.