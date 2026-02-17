Neige verglas : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de ce mardi 17 février.

Les flocons habillent encore de blanc l'Est de l'Hexagone. La neige devrait en effet continuer de tomber dans le quart sud-est de la France. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé, pour la journée du mardi 17 février, 5 départements en vigilance jaune pour un risque de neige-verglas.

© Météo-France

Sont concernés par cette alerte jaune : l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère et les Hautes-Alpes.

«Le ciel est chargé du Nord-Est au Centre-Est, avec des chutes de neige à basse altitude le matin sur le relief. L'après-midi, la limite pluie-neige remonte vers 600 m sur les Vosges et 800 m sur le Jura et les Alpes», a écrit Météo-France.

La Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont également visées par une vigilance orange avalanches.