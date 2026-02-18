«Islam radical : la France sous pression» : CNEWS diffuse un grand reportage ce jeudi à 21h

CNEWS diffuse, ce jeudi 19 février à 21h, «Islam radical : la France sous pression». Ce grand reportage est le fruit d'une enquête pour tenter de mesurer une possible islamisation de la société.

Une enquête de fond. Alors qu'une récente étude a révélé que 44% des musulmans de France estiment que les règles de l’islam sont plus importantes que celles de la République, CNEWS diffuse, ce jeudi, à 21h, son grand reportage «Islam radical : la France sous pression».

Ce programme, visant à mesurer l’ampleur d’une potentielle islamisation de la société, dévoilera les coulisses d'une enquête de terrain, aux quatre coins de la France, au cœur des quartiers concernés, où certains habitants ne reconnaissent plus leur ville.

Infiltrations, décryptages et témoignages

Les équipes de CNEWS se sont en outre infiltrées dans des lieux où le phénomène est particulièrement prégnant, à l'instar de librairies, où, au milieu de Corans, certains ouvrages véhiculent des discours de haine.

Des lieux loin d'être isolés puisque, partout dans le pays, l’islam radical s’installe : A l’école, dans les restaurants, à travers le business du halal, qui génère des milliards d’euros par an en France, et bien sûr, dans l'espace public.

Aujourd’hui, des Piscines en plein Paris sont réservées aux femmes musulmanes, et autorisent le port du burkini. Salles de sport ou encore salons de coiffure, proposent des espaces réservés aux femmes voilées, à l’abri du regard des hommes.

Mais les équipes de CNEWS ont également rencontré des imams qui dénoncent les amalgames entre l'islam, l'islamisme et la radicalité, et alertent sur les dérives d’une minorité.

Ce grand format révèle enfin les dessous du mystérieux réseau des Frères musulmans, mettant en avant le témoignage d'un ancien membre de la sulfureuse mouvance.

Le monde des influenceurs radicaux, qui encouragent, via leurs réseaux sociaux, une pratique rigoriste de l’islam, ou encore la polygamie sera aussi décrypté.