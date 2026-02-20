Crues : voici les 64 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé 64 départements en vigilance jaune crues pour la journée du samedi 21 février. Une large partie du pays est donc concernée.

Dans le sillage de la tempête Pedro, le niveau de certains cours d'eau est reparti à la hausse. Ce samedi, Météo-France a notamment placé 64 départements en vigilance jaune crues.

Sont concernés le Finistère, les Côtes-d’Armor, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, la Mayenne, l’Orne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val-d’Oise, le Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, l’Oise, Paris, l’Essonne, la Seine-et-Marne, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Marne, l’Aube, l’Yonne, le Loiret, le Loir-et-Cher, la Côte-d’Or, les Deux-Sèvres, la Vienne, l’Indre, le Cher, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Haute-Vienne, la Creuse, l’Allier, l’Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Cantal, la Lozère, l’Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, le Gard, l’Ardèche, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme et l’Isère.

Les perturbations successives des dernières semaines ont généré des crues sur l'ensemble du territoire national. Ce vendredi, les pluies liées à la dépression Pedro se sont toutefois évacuées, laissant place «à une accalmie et un temps plus sec qui va s'installer pour quelques jours», selon Météo France.

@Vigicrues

Pour l'heure la situation reste toutefois critique par endroit, notamment dans les trois départements en vigilance rouge crues : la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Des «débordements importants à majeurs sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24h» sur les cours d'eau concernés.