«La douane a frappé fort» : 2025, une année record pour les douanes françaises, selon la ministre de l'Action et des Comptes Publics

Jeudi, la ministre de l'Action et des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, a présenté les résultats de la Douane française pour l'année 2025, lors d'une conférence de presse. Selon elle, les saisies ont subi une hausse de 49 % sur un an.

2025, ou l'année de tous les records pour la douane. Jeudi, la ministre de l'Action et des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, a rendu public le bilan de la douane pour l'année 2025 à l'occasion d'une conférence de presse.

Cette dernière a mis en lumière des saisies record de stupéfiants, mais aussi un fort démantèlement de réseaux de fraude.



«La douane a frappé fort puisqu'elle a saisi sur le seul marché national 108 tonnes de stupéfiants, avec pour la cocaïne, 31 tonnes saisies, soit une hausse de 49 % sur une seule année», a-t-elle indiqué.

«L'une des douanes mondiales les plus actives en dehors de ces frontières»

Au total, près de 110 tonnes, tous stupéfiants confondus, ont été saisies en France. Certains records sont notables, comme à Dunkerque, où 10 tonnes de cocaïne ont été confisquées. À Bayonne, 6 tonnes ont été saisies contre 3 en 2024.



Mais selon la ministre, il faut agir en amont. Et là aussi, l'année 2025 a atteint des records. «Le renseignement douanier et la coopération internationale ont permis que la douane française soit l'une des douanes mondiales les plus actives en dehors de ces frontières», a-t-elle précisé.



En 2025, selon le ministère de l'Action et des Comptes publics, plus de 75 tonnes de stupéfiants ont été saisies à l'étranger. Mais le bilan évoque aussi la confiscation d'espèces, de tabac, de colis ou encore de contrefaçons.

Enfin, l'année dernière, la douane a démantelé 99 organisations criminelles et près de 3.000 personnes ont été interpellées.