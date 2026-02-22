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Bouches-du-Rhône : CNEWS en immersion avec la brigade anti-stupéfiants ferroviaire d'Aubagne

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Depuis des semaines, les autorités multiplient les opérations anti-stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône. CNEWS a pu suivre une opération de contrôle ferroviaire avec la compagnie de gendarmerie d’Aubagne.

A la gare d'Aubagne, ces militaires ont embarqué dans un TER direction La Ciotat. Durant le trajet, les passagers ont été contrôlés par Cerbère, un malinois âgé de 6 ans. Au bout de quelques minutes, le chien a marqué un premier passager.

«Il a pris une effluve avant de remonter à l'endroit où était stocké le stupéfiant. Et du coup il s'est couché devant son sac», a détaillé l'adjudante Virginie, maître chien en gendarmerie, auprès des équipes de CNEWS.

Une aide précieuse pour les gendarmes

«Grâce à lui, ça nous simplifie énormément le travail. Si on devait contrôler toutes les personnes on mettrait des trains en retard et en plus on incommoderait les voyageurs», a relaté le Capitaine Michel Aragon, commandant en second de la compagnie de gendarmerie d'Aubagne.

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Un jeune homme, en possession de résine de cannabis a été verbalisé. Pendant deux heures, Cerbère a enchaîné les TER : c'est sa capacité maximale de travail quotidien. Lors de l'opération, cinq passagers ont été contrôlés en possession de stupéfiants. 

PoliceBouches-du-RhôneChienTERstupéfiants

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