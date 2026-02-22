Municipales 2026 : Yannick Jadot conditionne des alliances avec LFI à des «clarifications» de Jean-Luc Mélenchon

Dans un entretien accordé à la Tribune Dimanche, le sénateur écologiste Yannick Jadot a fait savoir que sans «clarifications» de la part de Jean-Luc Mélenchon concernant les liens entre LFI et le mouvement antifasciste de la Jeune Garde, «une alliance ne sera pas possible» lors des élections municipales.

La charge est violente, probablement à la hauteur du moment politique. À trois semaines du premier tour des élections municipales, le sénateur écologiste de Paris, Yannick Jadot, a prévenu que si le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon n'apportait pas de «clarifications» sur les liens entre son mouvement et le collectif antifasciste de la Jeune Garde, «une alliance ne sera pas possible», dans un entretien accordé à la Tribune Dimanche.

«Jean-Luc Mélenchon doit faire les clarifications nécessaires pour rester dans l’arc républicain», a par la suite abondé Yannick Jadot, en réagissant au décès du jeune militant d'extrême droite Quentin Deranque, qui aurait été passé à tabac par des membres de l'ultragauche.

«Irresponsable et suicidaire»

La France insoumise se trouve depuis dans l'œil du cyclone pour ses liens avec la Jeune Garde, symbolisée par le député Insoumis Raphaël Arnault, qui avait cofondé ce groupuscule officiellement dissous. Trois des proches de l'élu Insoumis ont pourtant été arrêtés après le décès de Quentin Deranque.

L'ancien candidat écologiste à la présidentielle, n'a pas non plus manqué d'étriller l'attitude adoptée par l'exécutif et les Républicains après le décès de Quentin Deranque. «En diabolisant de manière outrancière La France insoumise et en exonérant l’extrême droite de sa propre violence politique, qui lui est pourtant consubstantielle, le gouvernement et la droite donnent des brevets de vertu au RN et favorisent son accession au pouvoir», a dénoncé Yannick Jadot.

«C’est irresponsable et suicidaire», a-t-il abondé, rappelant que «l’ultradroite a tué dix fois plus que l’ultragauche et (que) malgré le vernis de la banalisation, les liens entre les élus et les dirigeants du RN avec les groupuscules néonazis sont documentés».