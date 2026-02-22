Sans ces quatre documents obligatoires, vous ne pourrez plus voyager à l’international avec votre chat

Pour passer les frontières avec votre chat, la douane exige la présentation de nombreux documents. Alors que les règlementations ne cessent d'évoluer, de plus en plus de voyageurs se font piéger à la douane. Voici comment se préparer avant de partir.

Avis aux propriétaires de chats : un simple passeport ne suffit plus pour passer la douane avec votre animal de compagnie. Pour voyager à l’international, vous devrez respecter plusieurs normes qui ne cessent d’évoluer. Quels sont les documents à apporter pour être en règle avec les nouvelles mesures en vigueur en ce début d’année 2026 ?

Un certificat de puce électronique

Bien sûr, un chat doit être muni d’une puce électronique implantée sous la peau. Ce code unique à 15 chiffres permet de l’identifier. Les tatouages usés par le temps ne sont pas tolérés. La douane n’acceptera que les puces lisibles et réalisées avant juillet 2011.

un passeport

Comme tout voyageur, votre chat doit avoir son propre passeport européen. Il s’agit d’un carnet bleu, délivré par un vétérinaire habilité, qui sert de support officiel. Sont mentionnés sur ce précieux sésame les coordonnées du propriétaire, celles du praticien, le numéro de puce ou encore la description de l’animal.

Un carnet de vaccination à jour

C’est souvent du côté de la vaccination que les voyageurs pèchent. En effet, la règlementation en vigueur exige que le vaccin contre la rage soit en cours de validité le jour exact du départ. Attention, pour une première vaccination, Celle-ci n’est reconnue que 21 jours après l’injection. Chaque année, de nombreux vacanciers se font piéger sur ce point-là.

Un certificat de bonne santé, selon les destinations

Et si vous sortez de l’Union européenne, les documents à réunir risquent d’être plus nombreux en fonction de votre destination. Certains pays exigent un certificat international de bonne santé, d’autres, comme l’Irlande ou Malte, un traitement antiparasitaire daté entre 24 et 120 heures avant l’arrivée. Autant de règlementations qui pourraient vous piéger et mener votre animal en quarantaine, à vos frais.