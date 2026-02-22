«Une fumisterie» : Eric Zemmour se dit opposé à un «cordon sanitaire» contre LFI

Le président du parti Reconquête, Eric Zemmour, s'est dit ce dimanche opposé à l'idée exprimée par Jordan Bardella d'un «cordon sanitaire» contre La France insoumise, ce qu'il voit comme une «fumisterie».

Eric Zemmour refuse la stratégie politique proposée par Jordan Bardella. Pour lui, l'idée de former un «cordon sanitaire» contre LFI est une «fumisterie» et une tactique politique à laquelle il se refuse, a-t-il annoncé ce dimanche 22 février à la télévision.

Le président du Rassemblement national avait utilisé cette expression de «cordon sanitaire», souvent employée contre son propre parti, en évoquant LFI après la mort du militant d'extrême droite Quentin Deranque. «Cette histoire de cordon sanitaire est une fumisterie», a quant à lui réagi Eric Zemmour.

«Transférer le mistigri de la diabolisation à LFI», une «tactique» selon Eric Zemmour

Il s'est ainsi dit «contre» toute stratégie de ce type, qu'elle soit dirigée contre LFI ou le RN.

Même si Jean-Luc Mélenchon est son «ennemi», les partis «ont droit à des alliances», a estimé Eric Zemmour. «Jordan Bardella croit habile de transférer le mistigri de la diabolisation à LFI puisqu'il était sur la tête du RN depuis 40 ans. C'est de la tactique», a-t-il dit.

Evoquant sa rupture avec Marion Maréchal, qui l'avait un temps rejoint avant de revenir vers le RN, Eric Zemmour a dit qu'il ne souhaitait plus avoir de contact avec elle car il n'est «pas prêt de pardonner». «Je ne parle pas aux traîtres», a-t-il dit.