Un coût de 11.000€ par intervention : vers la fin de la gratuité des secours en montagne ?

Mettre fin à la gratuité des secours en montagne : c’est la préconisation de la Cour des comptes dans un rapport présenté mercredi dernier au Sénat. Une idée déjà abordée plusieurs fois par le passé mais qui ne fait pas l'unanimité.

Une bonne idée ? Pour la Cour des comptes, mettre un terme à la gratuité des secours dans les montagnes françaises est une nécessité afin de réaliser des économies. L'institution a préconisé la mise en place de cette mesure dans un rapport présenté mercredi dernier au Sénat mais elle ne fait pas l'unanimité. Les équipes de CNEWS se sont rendues à Modane, une station en plein coeur des Alpes, afin de suivre le quotidien des secours.

Ici, ce sont les CRS qui prennent en charge les blessés : «On part sur une chute d'une personne en hors-piste qui serait blessé au niveau du secteur hanche - fémur», a expliqué Yoann Haberey, major de police de la CRS Alpes Albertville, à notre micro.

A bord de leur hélicoptère, l'équipe en charge de l'intervention décolle pour une opération de secours. Sur place, la victime est prise en charge gratuitement mais cela coûte cher à l'Etat. Depuis 2012, le nombre de secours a quasi doublé et le coût moyen de l'intervention a bondi passant de 8.600 euros à l'époque à près de 11.000 euros en 2024, selon des chiffres de la Cour des comptes.

10 millions d'euros économisés

Pour y faire face, l'institution préconise donc de mettre fin à la gratuité. Jean-Louis Verdier, guide de haute montagne et ancien adjoint à la sécurité à la mairie de Chamonix s'y est clairement opposé : «En Suisse, les secours sont payants et c'est compliqué. Si vous n'êtes pas assurés, c'est très compliqué pour se faire secourir», a rapporté le guide pour CNEWS.

«On peut résoudre le problème sans avoir à faire payer les secours en faisant de l'information et de la prévention. Les collectivités ont une vraie responsabilité par rapport à la pratique sur leur territoire. C'est ce qu'on fait à Chamonix, avec ce qu'on appelle la Chamoniarde. On y fait de la prévention, de l'information pour des gens qui le souhaitent», a-t-il ajouté.

La Cour des comptes propose également d'unifier les secours en montagne. A ce jour, ils sont répartis entre policiers, gendarmes et pompiers. Un plan ambitieux qui, selon l'institution, permettrait une économie de 10 millions d'euros.