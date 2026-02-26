Sondage : 81% des Français souhaitent que Raphaël Arnault démissionne de son poste de député de l'Assemblée nationale

Alors que l’enquête sur la mort de Quentin suit son cours, 81% des Français souhaitent que le député insoumis, Raphaël Arnault, dont deux collaborateurs ont été mis en examen, démissionne de son poste à l'Assemblée nationale, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce jeudi.

Une large majorité en faveur de son départ. Selon une étude* de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publiée ce jeudi 26 février, 81% des Français souhaitent que le député LFI Raphaël Arnault, fiché S, démissionne de son poste à l'Assemblée nationale.

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En effet, le député insoumis du Vaucluse a vu deux de ses collaborateurs parlementaires mis en examen dans l’enquête sur la mort de Quentin, mort le 14 février dernier, après avoir été violemment battu par plusieurs individus deux jours plus tôt en marge d’une conférence de l’eurodéputée Rima Hassan à Sciences-Po.

Par ailleurs, Raphaël Arnault est le co-fondateur du mouvement anti-fasciste de la Jeune garde, qui a été dissous par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, mais dont plusieurs anciens membres sont cités et mis en cause dans le lynchage de Quentin.

Si une large majorité des sondés sont en faveur de cette démission du député, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a d’ores et déjà indiqué être opposé à cette éventualité, déclarant : «En vertu de quelles règles un employeur devrait être responsable des actes commis par ses salariés ?»

Jeunes et âgés largement en faveur de la démission

Dans le détail de l’étude, les hommes sont 83% souhaitent que Raphaël Arnault démissionne, soit 3 points de plus que leurs homologues féminines (80%).

Si l’inquiétude est majoritaire quelle que soit la catégorie d’âge des sondés, quelques disparités apparaissent. Ainsi, les 65 ans et plus (87%), les 18-24 ans (86%) et les 50 ans et plus (85%) sont ceux qui sont le plus en faveur de la démission du député insoumis.

A contrario, les 35-49 ans (79%) et les 25-34 ans (71%) sont ceux qui soutiennent le moins cette proposition.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 78% des sondés appartenant aux CPS+ sont en faveur de la démission du député LFI, contre 82% des inactifs et 84% des CSP-.

Les soutiens du macronisme très sévères envers Raphaël Arnault

Sur le volet politique, les soutiens à la France insoumise sont les moins nombreux à souhaiter voir Raphaël Arnault quitter son poste de député à l’Assemblée nationale. Ils sont toutefois 63% à vouloir sa démission.

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De leur côté, les sondés se réclamant des Ecologistes, alliés de LFI, sont 80% à souhaiter le départ du député. Enfin les proches du Parti socialiste, qui prend de plus en plus ses distances avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, sont 77% à désirer sa démission.

A droite de l’échiquier politique, les résultats enregistrés montrent une très large majorité d’adhésion à la proposition de démission de l'élu. Ils sont 87% à l’appeler de leurs vœux pour les proches du Rassemblement national et 92% pour ceux des Républicains.

Enfin, les soutiens du parti présidentiel Renaissance, qui sont habituellement dans la moyenne globale des études, sont les plus favorables à la démission de Raphaël Arnault, puisque 93% d’entre eux la souhaitent.

* Sondage réalisé les 24 et 25 février par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.