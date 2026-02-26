«T’inquiète, on va te régler» : le ciottiste Charles Alloncle dénonce des menaces du député MoDem Erwan Balanant (vidéo)

Le député UDR Charles Alloncle, rapporteur de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, a dénoncé des menaces proférées à son encontre en pleine séance par le député Erwan Balanant (MoDem). Ce dernier lui aurait déclaré en le pointant du doigt : «T’inquiète, on va te régler».

Une scène surréaliste. Lors de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public de ce jeudi 26 février, une suspension a été ordonnée après des menaces proférées à l’encontre du rapporteur UDR Charles Alloncle par un député MoDem, Erwan Balanant.

«Merci monsieur le Président d’avoir signalé la gravité des propos tenus par le député Balanant. Cela n’a peut-être pas été entendu au micro mais Erwan Balanant, député les Démocrates, après avoir posé sa question, s’est levé, est parti et a déclamé devant témoins, me citant et me pointant du doigt : ‘T’inquiète, on va te régler’», a expliqué Charles Alloncle à la reprise de la commission.

«Ce sont des menaces, des intimidations, qui sont parfaitement inacceptables dans le cadre de travaux parlementaires (…) J’espère que le bureau de l’Assemblée nationale sera convoqué et que des sanctions prises.(…) Ce sont des comportements de voyous. Monsieur Balanant devra s’excuser et être sanctionné», a-t-il ajouté.

Quelques heures après l'incident, Erwan Balanant a réagi via un message posté sur X. Le député Démocrate a expliqué : «Après ma question et la réponse donnée, j'ai fait un signe au Président pour le remercier et lui signifier que je partais car je devais honorer un rendez-vous. Le rapporteur a alors fait un geste que j'ai trouvé obscène et irrespectueux à mon égard».

A la suite des échanges ce jour en commission d'enquête sur l'audiovisuel public, je tiens à préciser les propos que j'ai adressés au Rapporteur. pic.twitter.com/SLh6pfJnGS — Erwan Balanant (@erwanbalanant) February 26, 2026

«J'espère avoir mal interprété son geste et je lui demande simplement de ne pas déformer ou sur-interpréter mes propos qui ne concernaient évidemment que le fond de nos débats et il le sait», a poursuivi l'élu breton.

Ce dernier a par ailleurs demandé à ce que Charles Alloncle retire «le fait de m'avoir traité de voyou car en effet, nos débats méritent mieux que des querelles inutiles».

Depuis le début de cette commission d'enquête, plusieurs comportements problématiques de députés ont été pointés du doigt.