Bison futé : voici les perturbations prévues sur les routes pour ce week-end

Les vacances d’hiver se poursuivent et Bison futé voit encore rouge pour ce dernier week-end de février. Si la zone B termine ses congés, les élèves de la zone C entrent dans leur seconde semaine.

La circulation s'annonce compliquée pour les automobilistes. Les routes de France vont être particulièrement chargées durant ce dernier week-end de février. Bison futé prévoit de nombreux ralentissements et embouteillages.

En effet, le week-end des 27-28 février et 1er mars marque la fin des vacances de la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg) et la poursuite des vacances de la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles).

Ainsi, Bison futé prévoit une circulation difficile dans le sens des départs et des retours dès ce vendredi 27 février. Le quart nord-est du pays est placé en vigilance jaune, ce qui signifie que la circulation sera difficile.

© Bison futé

Dans le détail, la circulation dans le sens des départs est prévue comme difficile sur les axes de l’A31 entre Nancy et le Luxembourg et sur l’A36 entre Besançon et l’Allemagne, de 15h à 20h. Mais aussi sur l’A6 entre Auxerre et Mâcon, de 12h à 22h et à hauteur de Fleury-en-Bière de 9h à 21h. Bison-Futé conseille également de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 9h ou après 21h.

Dans le sens des retours, il est conseillé d’éviter l’autoroute A36, entre l’Allemagne et Besançon, de 17h à 20h, l’A35 entre l’Allemagne et Strasbourg, de 15h à 19h et l’A4 entre Strasbourg et Metz, de 16h à 18h.

Une journée rouge le samedi 28 février

Comme de coutume, la journée la plus compliquée sur les routes sera celle de ce samedi 28 février. En effet, Bison futé voit rouge et prévoit une circulation très difficile dans les deux sens sur la moitié est du pays.

© Bison futé

Ainsi, dans le sens des départs Bison futé conseil d’éviter les axes routiers suivants : l’A6 entre Beaune et Lyon, de 8h à 14h, l’A40 entre Mâcon et Passy, de 10h à 16h, l’A48 entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 11h à 15h, l’A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 18h, et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus, de 10h à 17h.

Le tunnel du Mont-Blanc sur la N205 entre la France et l’Italie est également à éviter entre 10h et 14h mais également entre l’Italie et la France entre 16h et 20h.

Dans les sens des retours, ce sont les autoroutes A31 entre Beaune et Langres, de 11h à 17h, A5 entre Langres et Troyes, de 12h à 18h, A6 entre Lyon et Beaune, de 11h à 16h, A43 entre le tunnel du Fréjus et Chambéry, de 8h à 12h et entre Chambéry et Lyon, de 11h à 14h et A40 entre Annemasse et Mâcon, de 10h à 12h, qui sont à éviter.

Par ailleurs, la circulation sera très difficile sur l’A46 et la N346 pour le contournement Est de Lyon, de 9h à 18h.

Bison futé conseille de prendre la route durant la journée du dimanche 1er mars lorsque les conditions de circulation seront revenues à la normale.