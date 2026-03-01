Val-d'Oise : une toute nouvelle ligne de bus mise en service entre Argenteuil et CDG dès ce dimanche

Une nouvelle ligne de bus express appelée «9517» reliant Argenteuil et l'aéroport Charles de Gaulle est lancée ce dimanche 1er mars.

Une nouvelle ligne de bus vers l'aéroport Charles-de-Gaulle. La «ligne express 9517» est entrée en service ce dimanche 1er mars. Ce bus relie Argenteuil et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle via Saint-Denis Pleyel.

La ligne sera accessible 7 jours sur 7, de 5h10 à 0h30. Du lundi au vendredi, les cars circuleront toutes les 15 minutes aux heures de pointe et toutes les 30 minutes le reste de la journée. Le week-end, la fréquence sera de 20 minutes en journée et de 30 minutes en soirée.

@IDFM

«Pensée pour faciliter l'accès à Saint-Denis et à la première plateforme aéroportuaire européenne, cette nouvelle ligne fait partie du projet Cars express, qui prévoit, d'ici 2030, 97 lignes de cars express dans la région, dont 40 nouvelles et 11 renforcées», explique Île-de-France Mobilités dans son communiqué.

Remplaçant du RoissyBus

«La nouvelle ligne express 9517 offrira une nouvelle solution de desserte de l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle depuis le Val-d’Oise, afin de relier les habitants du département à l’un des pôles majeurs d’activité de la région. La ligne permettra aussi de relier Saint-Denis Pleyel à l’aéroport Paris – Charles de Gaulle, avec un temps de trajet réduit, et ce tous les jours de la semaine», ajoute IDFM dans son communiqué.

Cette ligne de bus a été mise en place afin de remplacer le RoissyBus qui avait vu sa fréquentation diminuer de 40% depuis 2023. L'arrêt du RoissyBus a également été motivé par l'itinéraire de la ligne qui était particulièrement exposé aux congestions routières «notamment via le cœur de Paris (terminus Opéra) et l'autoroute A1, régulièrement saturée aux portes de la capitale».

Le remplacement du RoissyBus par la nouvelle ligne 9517 permettra aux voyageurs «de réduire leur temps de parcours d'environ 20 minutes».