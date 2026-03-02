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Pedro et Nils : les tempêtes qui ont frappé la France ont occasionné des dommages évalués à 1,2 milliard d’euros

France Assureurs, fédération professionnelle du secteur, estime pour sa part le coût des sinistres liés aux tempêtes «à 900 millions d'euros». [Christophe ARCHAMBAULT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les tempêtes Nils et Pedro des 12 et 19 février, qui ont entraîné pluies, crues exceptionnelles et inondations, notamment dans l'ouest et le sud-ouest de la France, ont causé des dommages dont le coût total est estimé à 1,2 milliard d'euros par France Assureurs et CCR.

Un coût astronomique. Les tempêtes Nils et Pedro, qui ont secoué l’ouest et le sud-ouest de l’Hexagone les 12 et 19 février, ont causé des dommages dont le coût total est estimé à 1,2 milliard d'euros par France Assureurs et CCR (la Caisse centrale de réassurance), indiquent les deux organismes dans un communiqué lundi 2 mars.  

France Assureurs, fédération professionnelle du secteur, «estime le coût des sinistres liés aux tempêtes à 900 millions d'euros». «S'agissant des inondations, CCR en estime le coût à 290 millions d'euros pour le régime de catastrophes naturelles (CatNat)».

France Assureurs et CCR rappellent que «les garanties “tempête“ et “catastrophe naturelle“ sont obligatoirement incluses dans les contrats d'assurance dommages, notamment en assurance habitation» et «la garantie “tempête“ peut être mobilisée directement, sans qu'un arrêté interministériel soit nécessaire».

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Le régime «CatNat» est un partenariat public-privé porté par la Caisse centrale de réassurance (CCR), qui associe les assureurs, CCR et l'État. Il couvre notamment les inondations lorsque leur intensité dépasse les seuils fixés par arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophes naturelle.

La tempête Nils a frappé la moitié sud de la France mi-février, la tempête Pedro lui a succédé, notamment dans l'Ouest.

ClimatassurancesInondationsCrues

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