Arnaque au faux Jean Reno : berné par des escrocs, un ingénieur a perdu 350.000 euros

Un ingénieur de 50 ans a perdu plus de 300.000 euros dans une arnaque au faux Jean Reno. Les escrocs ont utilisé un deepfake de l'acteur pour soutirer de l'argent à la victime.

Après Brad Pitt, Jean Reno. Les arnaques utilisant l'image de personnalités pour soutirer de l'argent à des victimes sont de plus en plus en vogue ces dernières années. À Lyon, un nouveau cas est à déplorer. Un ingénieur de 50 ans a perdu près de 350.000 euros après être tombé dans une escroquerie en ligne utilisant une fausse publicité mettant en scène l’acteur Jean Reno. Les fraudeurs ont peu à peu gagné sa confiance avant de lui soutirer toutes ses économies, a rapporté Le Progrès.

Tout a commencé fin 2022 lorsque l'homme est tombé sur une vidéo truquée, réalisée avec un deepfake de Jean Reno : on y voyait l'acteur vanter les mérites d'une plate-forme de trading. «Je l’ai toujours apprécié. Ça a capté mon attention», a-t-il confié au média lyonnais. C'est le début de l'engrenage pour Pascal, qui a ensuite décidé d'investir ses économies sur la plate-forme, via des cryptomonnaies.

Après un premier dépôt d’environ 250 dollars, il est contacté par un prétendu conseiller qui l’a encouragé à investir davantage, en créant une relation de proximité avec sa victime : «Le conseiller qui m'a vendu tout ça, il s'appelait Laurent, c'était devenu presque un ami. On parlait de nos enfants, de se voir une fois quand je serais de passage dans le Gard pour se faire un barbecue et fêter la réussite de nos investissements», a ajouté Pascal.

une plainte déposée

Rapidement, les gains affichés sur la plate-forme ont grimpé et l'homme floué a même pu retirer 4.000 dollars, ce qui a renforcé sa confiance. Au fil des mois, la victime a transféré des montants de plus en plus importants, son compte affichant plus de 500.000 euros de gains fictifs.

Mais lorsqu’il a tenté de récupérer son argent, les escrocs ont exigé le paiement de prétendues taxes. En vérifiant ses transactions, il a finalement découvert que les opérations n'avaient jamais existé et qu’il avait été victime d’une arnaque : «À ce moment-là, j’ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J’ai compris que j’avais mis toutes les économies de ma famille dans quelque chose qui n’existait pas», a raconté la victime. «Tu vois ta femme, tes enfants… et tu te dis : qu’est-ce que je viens de faire ? J’étais complètement démoli», a-t-il ajouté.

La victime a perdu toutes ses économies et sa famille a dû hypothéquer sa maison pour faire face aux dettes. Une plainte a été déposée et des spécialistes tentent de remonter la trace des fonds, même si les chances de récupération restent faibles.

Une histoire qui n'est pas sans rappeler l'arnaque au faux Brad Pitt. Une femme avait perdu 830.000 euros en pensant entretenir une liaison avec l'acteur américain.