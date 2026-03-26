Dominique Pélicot incarcéré à la prison d'Ensisheim : ce qu'il faut savoir sur cet établissement qui détient plusieurs célèbres condamnés à perpétuité

Située dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse, la prison d'Ensisheim détient plusieurs célèbres condamnés à perpétuité. Dominique Pélicot, Guy George ou encore Nordahl Lelandais y sont emprisonnés.

Ce mardi 24 mars, Dominique Pélicot, l'homme à l'origine des viols de Mazan, a rejoint la prison d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Celle-ci n'a pas été choisie au hasard, elle abrite de nombreux détenus avec un fort engouement médiatique comme Jonathann Daval, Francis Heaulme et Nordahl Lelandais.

Réputée pour incarcérer des condamnés à perpétuité, la prison alsacienne comporte 200 cellules individuelles. Ce type d'établissement accueille généralement des prisonniers nécessitant un contrôle strict et une discipline renforcée.

«La maison centrale d’Ensisheim est un établissement particulièrement adapté à Dominique Pelicot parce qu’elle accueille des détenus condamnés à de longues peines et des délinquants sexuels», indique une source proche du dossier à France 3 Grand Est.

une prison marquée par une importante mutinerie en 1988

Construit dans un ancien bâtiment, cette prison réservée aux longues peines fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1987. Elle se distingue notamment par son architecture imposante.

Cet édifice a été construit à la base en 1614 par des Jésuites avant de devenir un dépôt de mendicité en 1764 puis la prison que l'on connaît en 1938.

En 1988, une importante mutinerie avait éclaté dans la prison, plusieurs incendies s'étaient déclarés, ravageant une partie des bâtiments. En janvier 2010, deux détenus ont pris en otage un surveillant pénitentiaire avant de se rendre après 15 heures de négociations. Depuis, trois autres épisodes du même genre se sont produits, mais sans effusion de sang.