Nord : 142.000 euros dérobés à personnes âgées par de faux artisans

La gendarmerie départementale de Douai a interpellé, le 19 mai dernier, sept personnes soupçonnées d’escroquerie en bande organisée. Se faisant passer pour des artisans, les suspects ciblaient principalement des personnes âgées. Au total, 67 victimes ont été recensées, pour un préjudice estimé à 142.000 euros.

Une nouvelle arnaque visant des personnes âgées démantelée dans le Nord. La gendarmerie départementale de Douai a annoncé avoir démantelé un vaste réseau d’escroquerie ciblant des personnes âgées.

D’après les enquêteurs, les suspects se faisaient passer pour des artisans en proposant de petits travaux à domicile, avant de manipuler les montants des paiements par carte bancaire grâce à des procédés utilisant l’intelligence artificielle. Au total, 67 victimes ont été recensées, pour un préjudice estimé à 142.000 euros. Sept personnes ont été interpellées et 76.000 euros d’avoirs criminels ont été saisis par les forces de l’ordre.

Plusieurs mois d’enquête

«L’enquête a débuté en décembre 2025 après la plainte d’un couple de Wahagnies victime du vol de sa carte bancaire à l’occasion d’une intervention frauduleuse à domicile. Se présentant comme des artisans proposant de petits travaux, les auteurs modifiaient ensuite les montants des paiements bancaires à l’insu des victimes» fait savoir la gendarmerie du Nord sur son compte Facebook.

Après des mois d’investigations, les enquêteurs ont pu mieux comprendre le mode opératoire des escrocs qui utilisaient des sociétés fictives et des terminaux de paiement, effectuaient du démarchage frauduleux sur l’ensemble de la région et avaient recours à l’intelligence artificielle pour falsifier des photographies et convaincre les victimes de prétendus dégâts.

Afin d’interpeller les individus, plus de 150 gendarmes ont été mobilisés le 19 mai dernier. Les sept individus interpellés seront jugés prochainement. Parmi eux, cinq personnes ont été placées sous contrôle judiciaire et sont poursuivies pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et travail dissimulé.