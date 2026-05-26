Carrières longues : ce qui change désormais pour vous

Un décret publié au Journal officiel le 8 mai dernier précise les conditions d’application de la suspension de la réforme des retraites pour le dispositif des carrières longues.

La réforme des retraites a provoqué son lot de changements. Voté en 2023, le report progressif de l’âge légal de départ, ainsi que l’allongement de la durée d’assurance sont suspendus jusqu’en 2028.

Ainsi, l’âge légal de départ à la retraite fixé à 64 ans ne s’applique plus aux personnes nées en 1968, mais uniquement aux personnes nées à partir de 1969.

Pour les générations nées entre 1964 et 1968, l’âge de départ varie selon l'année de naissance. Il est ainsi fixé entre 62 ans et 9 mois et 63 ans et 9 mois.

Le 8 mai dernier, un nouveau décret a été publié par le Journal officiel, venant préciser les modalités de suspension de la réforme des retraites pour les carrières longues. Environ 15.000 personnes pourraient partir à la retraite plus tôt dès cet automne.

Vous pourriez gagner un trimestre de cotisation

Le texte vient ainsi préciser les nouveaux âges minimaux de départ à la retraite pour les carrières longues. Ainsi, les personnes nées en décembre 1965 et ayant commencé à travailler à 20 ans pourront par exemple partir à 60 ans et huit mois, contre 60 ans et neuf mois aujourd'hui. Les générations nées entre 1966 et 1970 pourront, elles, gagner un trimestre de cotisation.

Vous pouvez retrouver le tableau des âges de départ à la retraite dans l’article 1 du décret 2026-345 inscrit au Journal officiel.

La situation reste toutefois floue pour de nombreux futurs retraités. L’Assurance retraite a indiqué attendre encore deux décrets avant de pouvoir mettre à jour ses systèmes informatiques. Ces textes doivent notamment permettre aux mères de famille de bénéficier de deux trimestres supplémentaires dans le calcul des carrières longues.

En attendant de nouveaux éclaircissements, l’Assurance retraite suggère aux salariés de ne pas rompre leur contrat de travail avant d’avoir reçu une confirmation officielle qu’ils remplissent correctement les conditions de départ.

La réforme des retraites, mise en place en 2023, avait porté l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Elle exigeait 172 trimestres pour les personnes ayant une carrière longue et un départ à taux plein. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a suspendu cette règle jusqu’en 2028.