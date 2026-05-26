Emmanuel Macron reçoit ce mardi 200 entreprises pour annoncer des investissements dans son plan d'électrification

Emmanuel Macron réunit ce mardi à l'Elysée «l'Equipe de France de l'électricité», environ 200 acteurs et entreprises qui présenteront des solutions pour accompagner et faciliter l'électrification de l'Hexagone.

L'un des grands chantiers de la fin du quinquennat. Ce mardi, de nombreux acteurs et entreprises vont être réunis à l'Elysée à l'initiative d'Emmanuel Macron pour évoquer l'électrification du pays.

L'événement réunira des représentants d'une multitude de secteurs, comme l'énergie, la distribution ou encore le BTP, ainsi que des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité (comme RTE et Enedis), et des fédérations comme la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC).

Plusieurs solutions d'électrifications présentées

Au total, près de 200 entités devraient être représentées dans ce qui est qualifié d'«Equipe de France de l'électricité» par l'Elysée. «Il y a de la place pour augmenter massivement la consommation d'électricité, être indépendant d'un point de vue énergétique», a indiqué le palais présidentiel.

L'objectif de cette réunion est de «s'inscrire dans une dynamique de consommation d'électricité, pour montrer l'ensemble des solutions qui existent et qui sont accessibles pour passer des trajectoires au concret».

Pour les particuliers, les intervenants présenteront des solutions pour changer de véhicule électrique, électrifier le chauffage, etc. Pour les industriels, les leviers disponibles pour décarboner une flotte de véhicules ou de poids lourds et les moyens de productions seront étudiés.

A titre d'exemple, l'Elysée cite le projet d'EDF, qui a annoncé en avril un plan à 240 millions d'euros pour accélérer le passage à l'électrique des ménages modestes et de petites entreprises, tout en soutenant l'implantation d'activités gourmandes en électricité, dont les centres de données.

Cette initiative élyséenne s'ajoute au plan d'électrification massif de l'économie présenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu le 10 avril dernier qui a, pour objectif principal, de remplacer le pétrole et le gaz par l'électricité.