Marianne-or : quelle est cette nouvelle monnaie en or pur pour investir dans ce métal précieux ?

La Monnaie de Paris a lancé, ce mardi 26 mai, la commercialisation d’une nouvelle monnaie d’investissement en or pur : le Marianne-or. Cette pièce sera disponible sous forme physique mais aussi dématérialisée.

L’or s’invite à nouveau dans le portefeuille des Français. La Monnaie de Paris, l’institution qui frappe les pièces françaises depuis plus de 1.000 ans, lance une nouvelle monnaie d’investissement en or pur baptisée «Marianne-or». Cette pièce, de type «bullion», est commercialisée dès ce mardi 26 mai sur Internet auprès des clients les plus fidèles de l’établissement, avant une ouverture au grand public prévue le 16 juin.

Frappée au cœur de Paris, sur les quais de Seine, là où l’institution y est installée depuis 1775, cette nouvelle pièce frappée d'un côté du symbole républicain de Marianne et de l'autre de la carte des territoires français, existera en quatre formats, tous en or pur à 999 millièmes, allant de l'once d’or (31,1 grammes) au dixième d'once d’or (3,11 grammes).

Cette initiative intervient alors que l'once d’or vaut actuellement environ 4.500 dollars, soit un peu moins de 3.900 euros. Porté par la recherche de valeurs refuge, en 2025 le cours de ce métal précieux a bondi de 65%, atteignant même fin janvier 2026 un record historique de près de 5.600 dollars (4.811 euros).

Une pièce d’investissement physique ou numérique

Avec le lancement du Marianne-or, la Monnaie de Paris «répond aux attentes des investisseurs» et a pour ambition de «démocratiser et moderniser le marché de l’or en France», a expliqué son PDG Marc Schwartz, lors d'un point presse.

Le Marianne-or pourra être achetée directement en ligne à un prix indexé sur le cours de l’or au moment de la transaction. Les acheteurs auront alors deux possibilités : recevoir physiquement leur pièce ou opter pour une version dématérialisée au format numérique.

Dans le cas du format numérique, l’or sera conservé de manière sécurisée par la Monnaie de Paris, qui garantit également son rachat au prix du marché lorsque l’investisseur souhaitera le revendre. L'acheteur d'un e-bullion pourra également choisir de finalement recevoir cette pièce en physique.

L’institution monétaire française précise toutefois que l'achat d'un bullion physique comme d'un e-bullion donnera lieu au paiement d'une commission ainsi que de frais d'envoi ou de frais de garde, selon l'option choisie.

Un pari sur l’or d’investissement

Au-delà de «renouer avec son histoire», avec le Marianne-or, la Monnaie de Paris investit donc dans un nouveau secteur d’activité.

L'établissement public qui a réalisé notamment 197 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025 (+1,7 % par rapport à 2024), dont 40 millions avec la fabrication des pièces françaises et 55 millions avec des pièces étrangères, compte désormais sur cette nouvelle offre et l’attrait des Français pour l’or pour renforcer sa place sur le marché des métaux précieux et de l’investissement.

Jusqu’ici, les investisseurs français se rabattaient sur l'achat d'occasion de Louis d’or (7,65 grammes) ou de Napoléons (6,45 gr), dont la Monnaie de Paris a arrêté la frappe il y a un siècle.

Mais, contrairement à ces dernières qui étaient conçues pour être des monnaies de circulation avant d'être conservées pour l'épargne, notamment en temps de crise, ce nouveau bullion est pensé pour être un support d'investissement.

Par ailleurs, La Monnaie de Paris a investi à cette occasion dans un système de sécurité informatique renforcé avec une authentification de la banque ainsi que de l'identité des acheteurs conformément à la réglementation contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.