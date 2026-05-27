Arras : le Prix Dominique Bernard décerné ce mercredi, en présence de Brigitte Macron

Lancé en septembre 2024, soit un an après l'assassinat du professeur de français, le Prix littéraire Dominique Bernard est décerné ce mercredi 27 mai à Arras (Pas-de-Calais). Un événement qui se tient, notamment, en présence de Brigitte Macron.

Des plumes honorées. L'édition 2026 du Prix Dominique Bernard - «Lire, penser, écrire», invitant les élèves à développer le goût de l’écriture, de la lecture et de la création, se tient ce mercredi 27 mai au casino d'Arras.

Destiné aux classes de 4e, 3e et 2nde, l'événement a attiré cette année 3.188 élèves inscrits dans 93 établissements dont 49 collèges, 29 lycées généraux et technologique et lycées polyvalents et 12 lycées professionnels.

Prévue pour se tenir à partir de 15h, en présence du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray, mais aussi de la première dame Brigitte Macron, et bien sûr des élèves nominés, la cérémonie distinguera des lauréats dans plusieurs catégories.

Faire vivre les valeurs républicaines

Créé à l'initiative d'Isabelle Bernard, la veuve de Dominique Bernard, ce prix littéraire de nouvelles, écrites par les adolescents, a pour ambition de faire vivre les valeurs républicaines pour lesquelles le professeur de français a été assassiné, en développant chez les élèves la réflexion critique.

Pour les aider dans cette démarche, les jeunes ont pu compter sur l'aide de leurs professeurs de français et des documentalistes de leurs établissements. Certains ont pu même bénéficié de l’accompagnement d’auteurs dans le cadre du dispositif national des «Résidences d’auteurs à l’École» du Centre national du livre qui permet à un auteur d’intervenir en classe sous forme d’ateliers d’écriture.

Le 13 octobre 2023, Mohammed Mogouchkov, un jeune Russe islamiste originaire de la province d'Ingouchie, avait poignardé à mort son ex-professeur Dominique Bernard dans son ancien lycée et blessé trois autres personnes avant d'être interpellé. Un événement qui avait profondément choqué le pays, presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty.