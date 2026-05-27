Radar au laser : comment fonctionne ces nouveaux appareils boostés à l’IA pour flasher votre voiture

L’Espagne s’apprête à franchir un cap en matière de contrôle routier avec l’arrivée imminente de radars fixes nouvelle génération. Équipés d’intelligence artificielle, ces dispositifs pourront flasher les véhicules jusqu’à 200 mètres avant leur passage.

Ils arrivent et suscitent déjà de vives réactions de l’autre côté des Pyrénées. En Espagne, des radars fixes nouvelle génération sont en cours d’installation sur les routes et doivent entrer en fonction dans le courant de l’été. Dotés d’intelligence artificielle, ils s’annoncent particulièrement redoutables pour les automobilistes enclins à appuyer un peu trop sur l’accélérateur, comme le souligne la radio espagnole Cope.

Au cœur de leur efficacité, une technologie de pointe baptisée «Lidar 3D». Ce dispositif, qui combine laser et modélisation en trois dimensions, permet d’obtenir une grande précision. Ces radars sont dits «discriminants» : ils sont capables d’identifier en temps réel le type de véhicule contrôlé et d’ajuster automatiquement la vitesse autorisée, et donc la sanction, selon qu’il s’agit d’une voiture ou d’un camion.

Les motards, grands perdants

Autre évolution notable : les motards ne bénéficieront plus d’angles morts technologiques. Jusqu’ici, certains modèles de radars avaient du mal à capturer les deux-roues en raison de leur silhouette plus fine. Désormais, avec le Lidar 3D, ces véhicules sont détectés avec une grande fiabilité.

Mais c’est surtout leur portée qui impressionne. Ces nouveaux appareils peuvent déclencher le flash jusqu’à 200 mètres avant que le véhicule n’arrive à leur hauteur, et ce, dans les deux sens de circulation.

Renforcer la sécurité

Au-delà de la répression, les autorités espagnoles mettent en avant un objectif plus large. Selon la Direction générale de la circulation, ces radars intelligents serviront aussi à renforcer la sécurité globale sur les routes.

Grâce à leur capacité d’analyse en temps réel, ils pourront repérer plus rapidement les accidents, les véhicules immobilisés ou encore les situations à risque.

En France, quelques radars laser 3D ont déjà été déployés. Mais leur implantation reste encore marginale sur le territoire.