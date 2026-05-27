Vie quotidienne : Smic revalorisé, indemnité carburant, prix du gaz... Tout ce qui change au 1er juin

Smic revalorisé, indemnité carburant, prix du gaz... Plusieurs mesures entrent en vigueur au 1er juin 2026. Voici en détail ce qui va changer.

Des nouveautés qui vont toucher au portefeuille des Français. Dans un contexte marqué par la guerre au Moyen-Orient et l’inflation, plusieurs mesures vont modifier leur quotidien et il n’y a pas que des mauvaises nouvelles…

revalorisation du smic

Pour faire face à l'importante inflation causée par la forte augmentation des prix de l’énergie en particulier du pétrole, dans le contexte actuel de conflit au Moyen-Orient, le Smic va être revalorisé à partir du 1er juin 2026.

Une augmentation prévue par la loi puisque le Smic est automatiquement revalorisé lorsque l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2% par rapport à l’indice constaté lors de la dernière évolution du montant du Smic.

Le Smic augmentera ainsi de 2,41% ce lundi. Les nouveaux montants seront les suivants :

le Smic horaire brut s’élèvera à 12,31 euros, contre 12,02 euros actuellement.

le Smic mensuel brut pour un temps plein s’élèvera à 1.867,02 euros, contre 1.823,03 euros actuellement (soit une hausse de 43,99 euros brut par mois).

le Smic mensuel net pour un temps plein s’élèvera à 1.477,93 euros, contre 1.443,11 euros actuellement (soit une hausse de 34,82 euros net par mois).

Des montants qui s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

indemnité carburant

Pour faire face à la hausse des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement de Sébastien Lecornu a mis en place une indemnité carburant de 100 euros.

Une indemnité qui sera versée dans le courant du mois de juin, mais pour laquelle il faut faire une demande sur le site impôts.gouv.fr. Pour rappel, tout le monde n'est éligible à cette aide puisqu'elle est réservée «aux gros rouleurs».

Disponible pendant deux mois, soit jusqu'au 27 juillet, environ trois millions de Français sont concernés. Vous pouvez retrouver notre article sur les conditions à remplir pour en bénéficier ici.

La prime carburant est versée dans un délai de 10 jours après la demande.

prix du gaz

Encore une des causes de la guerre au Moyen-Orient, les prix du gaz ont connu une importante augmentation au mois de mai (15,4%). Depuis les prix ont amorcé une baisse qui sera accentuée au 1er juin 2026. En effet, le prix repère de vente de gaz baissera au 1er juin en moyenne de 4,8% TTC, ce qui le portera à 152,86 euros/MWh TTC (contre 160,54 zueoq/MWh TTC au 1er mai), a communiqué servicepublic.fr, le portail officiel de l'administration française.

Pour rappel, le prix repère est calculé grâce à la fourniture, qui comprend les frais d’approvisionnement et les coûts associés à cette activité de fourniture de gaz naturel, ainsi que l’acheminement, c’est-à-dire les tarifs de réseau et de stockage et enfin les taxes (TVA, accise sur le gaz naturel et contribution tarifaire d'acheminement - CTA), décidées par l’État.

nouveau plancher horaire pour les assistants maternels

Dès le 1er juin, un nouveau plancher horaire sera mis en place pour les assistants maternels. Ainsi, le salaire horaire minimum prévu par la convention collective va être augmenté de 4,20 euros brut, contre 3,64 euros brut auparavant.

Pour les titulaires du titre assistant maternel-assistant parental (AM-AP) ou assistant maternel-garde d’enfants (AM-GE), le salaire horaire brut minimum passe à 4,37 euros, soit environ 3,41 euros net.