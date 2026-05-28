« Bruel, violeur ! » : une pièce de théâtre dans laquelle joue le chanteur interrompue à Paris

Une représentation de la pièce «Deuxième partie», avec Patrick Bruel, a été brièvement interrompue mercredi soir au Théâtre Édouard VII à la suite de l’action de militantes du collectif féministe Nous Toutes. L’intervention a provoqué l’évacuation des perturbatrices par la sécurité et une reprise du spectacle après une dizaine de minutes.

Une interruption de quelques minutes. Ce mercredi soir au théâtre Edouard VII à Paris, une représentation de la pièce «Deuxième partie», dans laquelle joue Patrick Bruel, a été momentanément perturbée. Selon plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et des témoignages recueillis après la représentation, trois militantes ont pris place dans la salle avant de lancer des slogans hostiles à l’acteur.

Ces dernières portaient des masques à l’effigie de Patrick Bruel et ont crié : «Bruel ! Violeur !». Cela a immédiatement provoqué une réaction du public et l’allumage des lumières dans la salle. La sécurité est ensuite intervenue pour les évacuer, tandis que la représentation a été interrompue. D’après des images relayées notamment par le journaliste Clément Lanot et Le Média TV, la scène a rapidement été maîtrisée avant la reprise du spectacle.

Un climat tendu autour de l'artiste

À l’issue de la représentation, plusieurs spectateurs ont décrit une interruption d’environ dix minutes avant la reprise du spectacle. «La pièce avait commencé depuis quinze minutes quand Patrick Bruel est apparu sur scène et, là, ça a été interrompu», a témoigné une spectatrice auprès de l’AFP.

«Le vaste monde de la culture comme ses spectateur.ice.s déroulent le tapis rouge à Patrick Bruel. Qu'attendent les salles de spectacles ? En maintenant sa programmation, elles mettent en danger toutes les femmes qui côtoient de près ou de loin un agresseur présumé», a insisté Nous Toutes dans un communiqué, ajoutant que «le principe de précaution s'impose».

Pour rappel, Patrick Bruel est actuellement visé par quatre plaintes pour viol en France et une enquête pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l’ensemble des accusations portées contre lui.

Il doit démarrer une tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer notamment dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique, a été invité par plusieurs maires, dont ceux de Paris et Marseille, à renoncer à se produire dans leurs villes. Plusieurs concerts annoncés au Québec ont d’ailleurs été annulés ces derniers mois.