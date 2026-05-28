Sondage : 63% des Français favorables à une suspension de l’immigration légale pendant trois ans

Un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe1, paru ce jeudi 28 mai, indique que 63% des Français se déclarent favorables à une suspension de l'immigration légale pendant trois ans.

Assiste-t-on à une submersion migratoire en France ? Selon un sondage* de l’Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe1 paru ce jeudi 28 mai, 63% des Français sont favorables à une suspension de l’immigration légale pendant trois ans.

Alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin propose «un moratoire de trois ans sur l’immigration légale», en considérant que le pays est arrivé «à la limite de ses capacités d’intégration et d’assimilation», une majorité des habitants de l'Hexagone opinent du chef en ce sens.

Ainsi, dans le détail de cette étude, les femmes sont 64% à s'estimer favorables à une suspension de l'immigration légale pendant trois ans, soit 3 points de moins que leurs homologues masculins (61%).

Néanmoins, selon les classes d'âge, les réponses varient. Si l'on pourrait penser les seniors plus susceptibles d'occuper la plus grande part des sondés en faveur de la suspension provisoire de l'immigration légale, ayant vu la part d'immigrés en France augmenter d'année en année, ce sont finalement les jeunes adultes qui occupent le haut du panier.

En effet, parmi les Français âgés de 18 à 24 ans, 69% se disent adhérer à cette modification du cadre migratoire, contre 62% en ce qui concerne les plus de 65 ans.

Au niveau des catégories socioprofessionnelles, quelques différences se révèlent : 56% des CSP+ sont pour un moratoire des arrivées légales sur le territoire français, contre 58% des CSP-. Un chiffre qui bondit à 71% chez les inactifs, dont la suspension temporaire de l'immigration fait visiblement consensus.

la gauche et la droite aux antipodes

En ce qui concerne les affinités politiques des sondés, les réponses sont en totale asymétrie, à l'image des revendications des partis présents sur l'échiquier politique.

À gauche, le taux de personnes hostiles à un moratoire de trois ans sur l'immigration légale atteint 64%, dont 66% chez les sympathisants de La France insoumise.

À droite, ce pourcentage s'inverse, avec 73% des sondés en faveur d'une telle suspension. Un chiffre se propulsant à 86% concernant les partisans du Rassemblement national et de Reconquête.

Un parti-pris qui semble également séduire le bloc central, dont fait partie l'actuel ministre de la Justice, à l'origine de la remise dans le débat public d'un tarissement des entrées légales de migrants sur le territoire. Dans une interview fleuve accordée au Journal du dimanche le 23 mai dernier, Gérald Darmanin a ainsi proposé un «moratoire de trois ans sur l’immigration légale».

Dans le viseur du garde des Sceaux : le regroupement familial, cible de la droite depuis de nombreuses années. En guise de mesures concrètes, le soutien d'Edouard Philippe propose notamment, en ce qui concerne les titres de séjour délivrés dans le cadre du travail, d’enrayer la venue des membres de la famille du ressortissant étranger déjà installé sur le territoire français.

1,6 million de ressortissants originaires du maghreb

«Nous sommes arrivés à la limite de nos capacités d’intégration et d’assimilation. J’ai donc désormais une conviction très forte : il faut mettre fin à l’immigration telle qu’elle est aujourd’hui», a martelé Gérald Darmanin dans son entretien au JDD, avec comme argument phare «l’absence, par certains étrangers, de respect des valeurs d’intégration et d’assimilation».

Les données consolidées de l’immigration concernant l'année précédente ont fait état d'une délivrance par la France de 4,5 millions de titres de séjour en 2025. Un chiffre record, en hausse de 3,2%, un titre sur trois étant délivré au titre du regroupement familial. Aujourd'hui, les étrangers présents légalement sur le territoire français représentent désormais 8,1% de la population adulte.

Les ressortissants des pays du Maghreb sont toujours de loin les plus nombreux parmi les nouveaux titulaires d’un titre de séjour. En 2025, près d’un nouveau titre sur quatre leur a été attribué. Un nouveau titre sur dix a été attribué à un ressortissant marocain, portant leur nombre sur le territoire français à 612.000 ressortissants, contre 658.000 pour les ressortissants algériens et 312.000 concernant les personnes originaires de Tunisie, ce qui correspond à un total de 1,6 million de personnes.

*Sondage réalisé les 26 et 27 mai par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.