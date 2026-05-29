Orages : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 25 départements en vigilance jaune orages, pour la journée du samedi 30 mai, soit un de plus par rapport à hier.

Pour cette fin de mois de mai historiquement chaude, Météo-France a mis 25 départements en vigilance jaune orages, pour la journée de samedi.

Sont ainsi concernés : l'Aisne, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Ardennes, le Calvados, l'Essonne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, les Hautes-Alpes, l'Indre-et-Loire, le Loire-et-Cher.

Mais aussi la Maine-et-Loire, la Marne, la Meuse, le Nord, le Loiret, l'Oise, l'Orne, Paris, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Maritime, le Val d'Oise et les Yvelines.

© Météo-France

Et si le tonnerre grondera demain en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, vers les Pyrénées et dans la moitié nord de la France, c'est qu'un «épisode caniculaire», totalement inédit pour une fin mai, est toujours en cours.

Les températures seront déjà proches des 30 °C dans la matinée de samedi avec 28 °C à Paris, Tours ou encore Auxerre. Si des nuages s'inviteront au cours de la journée, quelques averses sont attendues, notamment dans le nord-est de la France, à Reims ou encore Metz.

Au-delà des orages, Météo-France a également placé 10 départements en vigilance orange canicule pour samedi, ainsi que 34 autres départements en vigilance jaune canicule.