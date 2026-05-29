Invité de Romain Desarbres ce vendredi, Vincent Jeanbrun s'est exprimé sur les possibles débordements après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. «Nous devons permettre aux Français de faire la fête sereinement», a souligné le ministre de la Ville et du Logement.
PSG-Arsenal : «Nous devons permettre aux Français de faire la fête sereinement et avoir une réponse ferme face à une minorité visible qui veut casser, piller, fracasser», explique Vincent Jeanbrun
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le