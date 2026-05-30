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Déclarations de Mathilde Panot : «Ces gens-là sont tout simplement incultes», lance Michel Onfray

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ces gens-là sont tout simplement incultes», a lancé le philosophe Michel Onfray ce samedi sur CNEWS à propos des déclarations de Mathilde Panot. «L’extrême droite fantasme une France qui n’existe pas et n’a jamais existé : une France blanche et chrétienne, qui serait envahie par je ne sais qui», a affirmé la cheffe de file des insoumis, invitée de l’émission Le Fauteuil, le 25 mai 2025.

Michel OnfrayMathilde PanotLFI

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