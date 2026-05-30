Edgar Morin : le philosophe et sociologue français est mort à l’âge de 104 ans

Résistant, sociologue et iconoclaste, Edgar Morin est mort ce 29 mai à 104 ans, a annoncé sa famille. Le Français était une voix importante de la gauche moderne et une figure médiatique très présente.

Personnage incontournable de la gauche moderne, résistant et sociologue, Edgar Morin est mort ce vendredi 29 mai à 104 ans, a annoncé sa famille.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, son épouse, Sabah Abouessalam Morin, indique que «jusqu’à ses derniers jours, Edgar Morin est demeuré attentif au monde, aux autres, et aux grands enjeux humains qui ont nourri sa pensée».

Avant d'ajouter. «Aujourd’hui, le vide qu’il laisse est immense. Mais son courage, sa fidélité aux êtres et aux idées, son exigence morale et son espérance continuent de nous accompagner».

«Braconnier du savoir»

Auteur de dizaines d'ouvrages, il se qualifiait de «braconnier du savoir» et était à la fois historien, philosophe et scientifique. Il prônait une vision pluridisciplinaire de la connaissance.

Ses principales publications ont été «La Méthode» en six ouvrages ou encore «Autocritique» en 1959.

De son nom de naissance Edgar Nahoum, il était un enfant unique issu d'une famille juive originaire de la ville de Salonique en Grèce, qui a ensuite émigré à Paris. Il prend le pseudonyme de «Morin» lorsqu'il rentre dans la Résistance et rentre dans les rangs du Parti communiste en 1941.

Edgar Morin a été élevé à la dignité de grand-croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur.

Les hommages se multiplient

La classe politique française n'a pas attendu pour réagir à l'annonce de son décès. Jean-Luc Mélenchon adresse un «salut ému à la mémoire» d'Edgar Morin. «Un exemple ne meurt jamais», ajoute-t-il.

Salut ému à la mémoire d'Edgar Morin mort à 104 ans.



Antifasciste, résistant, théoricien de la complexité, il avait été d'abord en équipe à son début le sociologue de la "rumeur d'Orléans", modèle du complotisme d'avant les réseaux sociaux.



Lucide, bienveillant, penseur, il… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 30, 2026

Même chose du côté de François Hollande. L'ancien président de la République estime que le philosophe «aura traversé le siècle en l’éclairant. (...) Je rends hommage à son œuvre et à l’homme qui l’a portée».

Edgar Morin aura traversé le siècle en l’éclairant. Il a cherché toute sa vie où allait l’humanité, en lui donnant les clés de la compréhension de son évolution. Il a construit ses réflexions en empruntant à toutes les disciplines scientifiques.



Marqué par la Résistance, il a… pic.twitter.com/lyxCl3e1io — François Hollande (@fhollande) May 30, 2026

Le président de la République Emmanuel Macron le qualifie «pensée complexe, vie féconde, esprit universel» qui «ne cessait de nous éclairer. J’adresse à ses proches les condoléances de la Nation».