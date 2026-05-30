Hérault : près de 2,7 tonnes de stupéfiants saisies au port de Sète

Près de 2,7 tonnes de stupéfiants, essentiellement de la résine de cannabis, ont été saisies au port de Sète (Hérault), et plus d'une tonne de cannabis dans le Val-d'Oise, dans un conteneur arrivé du Havre, a annoncé vendredi le parquet de Lille.

Un vaste coup de filet à l’échelle nationale. Le parquet de Lille a annoncé vendredi que près de 2,7 tonnes de stupéfiants, essentiellement de la résine de cannabis, ont été saisies au port de Sète (Hérault), et plus d'une tonne de cannabis dans le Val-d'Oise, dans un conteneur arrivé du Havre.

Concernant le premier dossier, le parquet de Lille a confié le 13 avril à la section de recherches de la gendarmerie de la commune nordiste une enquête préliminaire concernant un réseau de trafic international de stupéfiants en bande organisée. L'enquête portait sur l'importation, par voie maritime puis terrestre, de cannabis entre le Maroc et le ressort du tribunal judiciaire de Lille, a ajouté le parquet dans un communiqué.

Les investigations, menées en coordination avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) marocaine, ont conduit au déclenchement d'une opération judiciaire le 24 mai.

Une enquête menée sur 4 sites français

Menée simultanément sur quatre sites du territoire français, cette opération a permis de saisir près de 2,7 tonnes de produits stupéfiants, essentiellement de la résine de cannabis, transportés à bord d'un véhicule, à son arrivée sur le port de Sète, a précisé le parquet.

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue : le conducteur du véhicule ainsi qu'une personne présentée par les enquêteurs comme un possible logisticien du réseau.

Au domicile de ce dernier, situé en Ile-de-France, 34.000 euros en numéraire et un véhicule ont notamment été saisis.

Les deux personnes interpellées ont été mises en examen. L'une a été placée en détention provisoire et la seconde a été incarcérée provisoirement dans l'attente d'un débat qui se tiendra le 2 juin.

7 individus interpellés dans le Val-d’Oise

Dans l'autre affaire, le 19 mai, sept individus ont été interpellés dans le Val-d'Oise alors qu'ils déchargeaient un conteneur en provenance du port du Havre, a annoncé vendredi le parquet de Lille dans un communiqué distinct.

A l'intérieur, les enquêteurs ont saisi 1,1 tonne d'herbe de cannabis conditionnée dans des sachets thermosoudés, 30 kg de pollen de cannabis et 78 kg de résine de cannabis, dissimulés dans des cartons de vêtements.

Saisie du dossier, la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille a ouvert une information judiciaire portant notamment sur des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de vol en bande organisée.